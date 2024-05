Pfizergate w „strategii Tuska”. Rząd warszawski miał zmienić decyzję

- Reklama -

Polski rząd tylko pozornie wycofał się ze sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Europejską w kwestii nieprawidłowości przy zakupie przez Komisję Europejską szczepionek na COVID-19 – informuje w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Spór, jak podnosi redakcja, stał się elementem walki o władzę w Brukseli i strategii dyplomatycznej premiera Donalda Tuska.

Gazeta przekazała, że 17 maja, za zamkniętymi drzwiami sali rozpraw w belgijskim Liege odbyło się przesłuchanie w sprawie nieprawidłowości związanych z zakupem szczepionek przeciwko koronawirusowi. Polska w ubiegłym roku dołączyła do skargi, by nieoczekiwanie wiosną tego roku się z niej wycofać. Zdaniem „DGP”, wszystko po to, aby załagodzić napięte stosunki na linii Polska–UE i dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Redakcja informuje, że wycofanie nastąpiło na prośbę kancelarii premiera – pismo w tej sprawie trafiło do resortu zdrowia, który następnie przekazał je do Brukseli. „Jednak z naszych informacji wynika, że w zeszłotygodniowej rozprawie udział brali również nasi przedstawiciele. A to oznacza, że wróciliśmy do sprawy i że wycofaliśmy «wycofanie»” – podał „DGP”.

Ministerstwo Zdrowia oraz zatrudnieni przez rząd prawnicy nie komentują sprawy. Z komunikatu na stronie Prokuratury Europejskiej wynika, że sprawa zakupu szczepionek została odroczona do 6 grudnia.