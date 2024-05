Korwin-Mikke komentuje najnowszą ustawę. „Co z tego mamy? Dosłownie nic”

- Reklama -

Ukraińcy w Polsce nadal mogą liczyć na świadczenia socjalne i inne przywileje, niekoniecznie zarezerwowane dla pozostałych obcokrajowców. Sytuację skomentował Janusz Korwin-Mikke.

W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie odrzucono poprawkę Konfederacji, która zakładała, by nie dawać socjalu mężczyznom z Ukrainy w wieku poborowym.

W ramach ustawy przedłużono chociażby zwolnienie ze znajomości języka polskiego dla lekarzy z Ukrainy. W praktyce wygląda to tak, że jeśli Polak skończy kierunek lekarski na Ukrainie, to musi się nostryfikować, a jeśli Ukrainiec nawet słowa po polsku nie umie powiedzieć, to może prosto po uczelni pracować w polskim systemie ochrony zdrowia.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada m.in. przedłużenie do 30 września 2025 r. legalności pobytu Ukraińcom, którym nadano numer PESEL UKR, a także powiązanie od przyszłego roku wypłat m.in. 800 plus z obowiązkiem szkolnym dla ukraińskich dzieci.

Najnowsze zapisy przedłużają też dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS i możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Regulacja zakłada ponadto, że od 1 lipca finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym działającym na polecenie wojewody.

Ustawę o pomocy Ukraińcom w Polsce skomentował w mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke. „Jeżeli polski Sejm będzie tak hojny dla imigrantów, jak jest dla Ukraińców, to zaraz będzie tak, że będziemy dla nich wszystkich pierwszym krajem wyboru. To z zachodu będą uciekać do nas” – napisał.

W kolejnym z wpisów Korwin-Mikke dodał: „Oddaliśmy Ukrainie całe nasze uzbrojenie, przyjęliśmy kilka milionów uchodźców, załatwialiśmy dla nich sprawy na arenie międzynarodowej. Teraz będziemy dawać im socjal. Co z tego mamy? Dosłownie nic. Muszę przyznać, że te nasze rządy to jednak zawsze miały łeb do interesów…”.