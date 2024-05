Wyciekł film z przesłuchania zamachowca Fico. Co powiedział Juraj Cintula? [VIDEO]

- Reklama -

Celowe działanie czy kompletna amatorka słowackich służb? Wyciekł film z przesłuchania zamachowca, który w środę po południu kilkukrotnie postrzelił premiera Słowacji Roberta Fico. Co powiedział 71-letni lewicowy poeta Juraj Cintula?

Premier Słowacji Robert Fico walczy o życie po tym, gdy został postrzelony w brzuch i klatkę piersiową. Do zamachu doszło w momencie, gdy Fico wyszedł z Domu Kultury w Handlovej, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu, i chciał przywitać się z czekającymi na niego osobami. Wówczas padło kilka strzałów.

Premier trafił do szpitala w położonej nieopodal Bańskiej Bystrzycy. Stan zdrowia nie pozwalał na transport do szpitala w Bratysławie. Lekarze długo walczyli o zatamowanie krwawienia. Operacja wciąż trwa (stan na godz. 20:51). Najnowsze, jeszcze nieoficjalne informacje są takie, że najgorsze już za Fico, ale jego stan wciąż jest bardzo poważny.

Napastnik został od razu zatrzymany. Do sieci wyciekł kilkunastosekundowy film z jego przesłuchania. 71-letni Juraj Cintula mówi na nim, że strzelał do premiera, bo nie zgadza się z polityką rządu. Zamachowiec jest poetą i aktywistą. Należy do lewicowego Ruchu Przeciwko Przemocy. Walczący z nienawiścią i przemocą w głowie ma przede wszystkim nienawiść i przemoc, cóż za zaskoczenie.

Krótko dla słowackich mediów wypowiedział się syn zamachowca. Na pytanie, czy ojciec nienawidził premiera Fico, odpowiedział: – Ujmę to w ten sposób: nie głosował na niego. To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat.

Zaprzeczył, jakoby jego ojciec leczył się psychiatrycznie i jednocześnie potwierdził, że miał pozwolenie na broń. – Nie mam pojęcia, co ojciec miał na myśli, co zaplanował i dlaczego do tego doszło. Być może nastąpiło jakieś zwarcie, nie wiem. Sam jestem zszokowany – powiedział serwisowi aktuality.sk syn zamachowca.

Znawcy służb zwracają natomiast uwagę, że wyciek filmu z przesłuchania jest wysoce nieprofesjonalny. Pytanie, czy służby są na tyle nieprofesjonalne czy zrobiono to mimo wszystko celowo.