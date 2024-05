Polexit? Bosak: UE zaczyna się uwsteczniać. W tej chwili musimy walczyć o rację stanu wewnątrz UE [VIDEO]

- Reklama -

Unia Europejska zaczyna się po prostu uwsteczniać w rywalizacji światowej. I z tych względów jestem zwolennikiem polskiej niepodległości – powiedział podczas debaty o członkostwie Polski w Unii Europejskiej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Bosak wziął udział w debacie o UE zorganizowanej przez PCh24. Na pytanie, czy jest za wyjściem Polki z UE, czyli Polexitem, Bosak stwierdził, że jako Konfederacja wykonają to, czego będzie chciał naród.

– W trakcie kampanii dotyczącej wejścia Polski do Unii Europejskiej byłem po stronie przeciwników. Uważam, że te rzeczy przed którymi ostrzegaliśmy on się w dużej mierze na naszych oczach realizują. Przez pierwsze kilkanaście lat członkostwa wydawało się, że to była przesada, ale w tej chwili widać, że nie – rozpoczął wywód poseł Konfederacji.

– Unia Europejska uzewnętrznia swoje bardzo nieładne oblicze. Staje się coraz bardziej centralistycznym organizmem. Coraz bardziej zarządzanym przez ludzi którzy za nic mają nie tylko względy prawne, traktatowe, wcześniej zawarte mowy o podziale kompetencji pomiędzy państwami członkowskimi a Unią Europejską, ale nawet rozwój gospodarczy całego tego bloku. Widać, że Unia Europejska zaczyna się po prostu uwsteczniać w rywalizacji światowej. I z tych względów jestem zwolennikiem polskiej niepodległości – podkreślił Bosak.

– Uważam, że jeśli zostanie zbudowane poparcie społeczne dla tego, żeby Polska funkcjonowała jako kraj niepodległy, suwerennie negocjowała swoje umowy handlowe, to uważam, że jesteśmy w stanie utrzymać rozwój, który już w tej chwili mamy wyższy niż średnia dla Unii. Jesteśmy w stanie przede wszystkim utrzymać prawo oparte na prawie naturalnym, zdrowym rozsądku, jakiejś elementarnej racjonalności. A w Unii Europejskiej ta przemoc strukturalna, instytucjonalna będzie się nasilać – kontynuował.

– To nie jest tak, że jak niektórzy uważają, że Unię da się zreformować. To jest bardzo silny kartel partii głównego nurtu, które po prostu zrobią wszystko, żeby tak zwani populiści nie mieli wpływu na sytuację. Więc jeżeli opinia publiczna dojrzeje do tego, żeby taką operację przeprowadzać to moim zdaniem ona będzie naturalna. W tej chwili nie jest. W tej chwili musimy walczyć o rację stanu wewnątrz Unii Europejskiej – mówił dalej Bosak.

Podsumowując wskazał, że reprezentuje stanowisko narodowo-demokratyczne. – To znaczy to, czego będzie chciał Naród, wykonamy. A moja sympatia jest po stronie polskiej niepodległości – zakończył wątek.