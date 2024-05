Jest wniosek o uchylenie immunitetu Kaczyńskiego. „Skutek chamskiej prowokacji”

- Reklama -

Każde złamanie prawa zostanie rozliczone; bezkarność PiS się skończyła – w ten sposób szef MSWiA Marcin Kierwiński skomentował informacje medialne, według których do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

„Tak jak deklarowałem wcześniej – każde złamanie prawa zostanie rozliczone. Policja robi swoje, nawet jeśli nie jest to tak »spektakularne i widowiskowe«, jak niektórzy by oczekiwali. Bezkarność PiS się skończyła. I tak pozostanie” – napisał w środę Kierwiński na platformie X, dołączając do wpisu publikację rmf24.pl, według której do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Według portalu powodem jest wykroczenie polegające na zniszczeniu i kradzieży wieńca sprzed Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej, do którego doszło podczas obchodów rocznicy katastrofy 10 kwietnia tego roku w Warszawie.

„Jak usłyszał reporter RMF FM, pierwotnie właściciel wieńca, który złożył zawiadomienie na policji, twierdził, że wartość zniszczonej rzeczy przekracza 800 złotych. Właśnie ta kwota wskazuje na odpowiedzialność za przestępstwo, a nie wykroczenie. Policjanci nie uzyskali jednak od poszkodowanego ani dowodu zakupu, ani informacji, gdzie kupił wieniec, aby zweryfikować jego wartość. Ostatecznie wycenili go na 400 złotych” – podał w środę portal.

Stołeczna policja informowała 10 kwietnia o tym, że „powszechnie znany parlamentarzysta” zabrał wieniec złożony przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej przez inną osobę.

Na nagraniu opublikowanym 10 kwietnia przez Wirtualną Polskę widać było, jak prezes PiS najpierw usiłuje oderwać tabliczkę z wieńca pozostawionego przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie, a następnie zabiera wieniec i odchodzi; na wieńcu widniał napis: „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski”.

Sprawą immunitetu Jarosława Kaczyńskiego ma zająć się sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych. Medialne doniesienia były rzecz jasna gorąco komentowane w sieci. „Skutek chamskiej prowokacji. Sprowokujemy starszego pana i może nie wytrzyma” – twierdzi publicysta Łukasz Warzecha.

„Tusk zaczął rozliczać Kaczyńskiego. Nie będzie litości!” – kpi prof. Adam Wielomski.

„Każdy, kto zamierza to poprzeć niech się zastanowi, co by zrobił gdyby taki wieniec był o jego bliskiej rodzinie. Oczywiście zdrową reakcją każdego będzie wyrzucenie tego syfu w cholere. Człowiek, który nie zrobiłby tego musiałby bardzo nie kochać swojej rodziny, ale ludzie chorzy z nienawiści do PiSu tego nie zrozumieją. PS Jeśli odbierzecie za to immunitet Kaczyńskiemu, to będziecie konsekwentni i zabierzecie także piratowi drogowemu Szłapce? Zabierzecie, prawda?” – pisze użytkownik o nicku „Konserwatywny Liberał”.