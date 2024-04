Dziś upływa termin, a fiskus już bierze się za podatników. Grożą wysokie kary

- Reklama -

Podatek dochodowy to nie tylko, jak się powszechnie przyjęło, kara za pracę, ale przede wszystkim narzędzie inwigilowania obywateli. Stąd jeśli podatnik przekaże fiskusowi nieprawidłowe rozliczenie albo wcale go nie złoży, musi liczyć się z karą.

W poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolitej” przypomniano, że „choć na roczne zeznania mamy czas do końca kwietnia, skarbówka już się zabrała do sprawdzania podatników, którzy złożyli je wcześniej”. „Wysyła im wezwania i zachęca do korekty” – dodano.

– Jeśli zdążymy przed końcem kwietnia poprawić zeznanie i zapłacić PIT w prawidłowej wysokości, nic nam nie grozi. Ani kary, ani odsetki – mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Gazeta zaznacza, że jeśli pomyłka wypłynie później, wówczas trzeba zapłacić zaległość z odsetkami. – Nawet gdy błąd w zeznaniu popełnił nasz księgowy – podkreśla Piotr Sekulski.

– Za nieprawidłowe rozliczenie grozi też grzywna – przypomina z kolei Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w kancelarii MDDP. Zwrócił jednak uwagę, że „jeśli za błąd odpowiada księgowy, to on może zostać ukarany”.

Grożą wysokie kary

Kary za brak złożenia zeznania podatkowego lub nieprawidłowe informacje w nim zawarte wynikają z kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z art. 80 § 1: „kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”.

Jeszcze wyższa grzywna grozi podatnikowi, który przekazał skarbówce nieprawdziwe informacje. Zgodnie z art. 80 § 3: „jeżeli informację określoną w § 1-2a złożono nieprawdziwą, sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”.

Co to w praktyce oznacza? Jak czytamy na portalu biz.legalis.pl, w przypadku przestępstw skarbowych „stawka dzienna nie może być niższa w okresie od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. od: 141,40 zł (4242 zł/30 )”, a jednocześnie „stawka dzienna nie może przekraczać jej czterystukrotności, czyli w okresie od.1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. nie może przekraczać kwoty 56 560 zł (400 x 141,40 zł)”. Sąd ustala także liczbę stawek dziennych, których musi być co najmniej 10, a maksymalnie może być ich aż 720.

Należy jednak mieć na uwadze, iż zgodnie art. 80 § 4 kks: „w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Portal biz.legalis.pl podaje zaś, że w przypadku wykroczenia skarbowego kara grzywny „może być wymierzona od kwoty 424,20 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 84 840 zł (20 x minimalne wynagrodzenie)”.

1,5 proc. na OPP

Przy okazji składania zeznań podatkowych, co wiele osób czyni ostatniego dnia, możliwe jest przekazanie 1,5 procent podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Przekazanie 1,5% podatku jest nie tylko proste, ale także nic nie kosztuje. Mówimy tu bowiem o kwocie, która i tak zostałaby nam zabrana.

Przekazanie 1,5% podatku to nic trudnego, a sam wniosek jest zawarty już w zeznaniu podatkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to wpisać KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego.

