Bill Clinton stracił kontakt z rzeczywistością. Wypowiedział się o Polsce

- Reklama -

Polacy zagłosowali za wyrzuceniem poprzedniej partii rządzącej, bo uważali, że była zbyt blisko Rosjan – powiedział były prezydent Bill Clinton podczas dyskusji z prezydentem Joe Bidenem i b. prezydentem Barackiem Obamą w podcaście Smartless. Dodał, że przywódcy regionu obawiają się powrotu Ameryki do izolacjonizmu.

W przeprowadzonej miesiąc temu, lecz wyemitowanej w poniedziałek rozmowie Clinton zwracał uwagę na wagę wojny na Ukrainie dla Europy Środkowej oraz amerykańskiego przywództwa w tej kwestii. Wspominał przy tym swoją wizytę w Pradze z okazji 25. rocznicy rozszerzenia NATO o Polskę, Czechy i Węgry.

- Reklama -

„Oni wiedzą, co to znaczy żyć bez demokracji. Wiedzą, co to znaczy nie być wolnymi. Są mocno za wsparciem prezydenta Bidena dla Ukrainy (…) To było niesamowite, wszyscy do mnie podeszli i mówili: +proszę, powiedz nam, że nie zmusicie nas, byśmy znów przez to przeszli. Proszę, powiedz nam, że Ameryka nie ucieknie znowu od świata. Potrzebujemy was” – relacjonował były prezydent w popularnym podcaście prowadzonym przez aktorów i komików Jasona Batemana, Seana Hayesa i Willa Arnetta.

W tym kontekście wspomniał też o wyborach w Polsce.

„Polska, która jest bardzo konserwatywnym krajem, kulturowo i religijnie, właśnie przytłaczająco zagłosowała za wyrzuceniem starej partii, bo uważała, że jest zbyt blisko Rosjan, i wyniosła do władzy rząd, z którym wy mieliście do czynienia, kiedy Hillary była sekretarzem stanu, bo oni popierają wolną Ukrainę” – powiedział Clinton, zwracając się do Bidena i Obamy.

Wiele rzeczy można powiedzieć o obozie PiS i Zjednoczonej Prawicy, ale to, że Polacy zagłosow3ali na opozycję, ponieważ uważali, że rząd PiS jest za blisko Rosjan, to totalna głupota. Poprzedni rząd był bardziej proukraiński niż aktualny rząd Donalda Tuska. Gdyby nadal rządził PiS to zapewne już wszystko byśmy oddali walczącej Ukrainie. Bill Clinton chyba utracił resztki kontaktu z rzeczywistością.

Podczas rozmowy Biden i Obama również zwracali uwagę na rolę przywództwa USA dla reszty świata. Biden wspominał, że za każdym razem, gdy udaje się na szczyty przywódców i głów państw, liderzy innych krajów biorą go na bok i mówią mu, że musi wygrać wybory, bo zależy od tego „ich własna demokracja”. Obama ocenił z kolei, że lata rządów Donalda Trumpa przyczyniły się do erozji demokracji na świecie.

„Ludzie tacy jak Putin zostali ośmieleni i widzieliśmy (ośmielenie) Chińczyków, a nawet kraje, które były demokracjami, zaczęły się cofać, bo wciąż patrzą na Amerykę jako wzór” – powiedział Obama.