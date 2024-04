Bosak odpowiada na expose Sikorskiego: „To ryzykowna strategia” [VIDEO]

- Reklama -

Gdyby z wystąpienia szefa MSZ Radosława Sikorskiego odjąć wątki związane z polemiką z PiS-em, to ta informacja byłaby przynajmniej o 1/3 krótsza; polska polityka zagraniczna nadal jest zakładnikiem polityki wewnętrznej – powiedział w czwartek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Podczas sejmowej debaty nad informacją szefa MSZ na temat polityki zagranicznej w 2024 r. Bosak powiedział, że z kilkoma kwestiami, o których powiedział Sikorski nie sposób się nie zgodzić. – Cieszymy się, że zapowiadana jest profesjonalizacja kadrowa MSZ, inwestycje w infrastrukturę, informatyzacja – to są rzeczy dotyczące zarządzania urzędem, a nie definiowanie polskiej racji stanu – zaznaczył poseł Konfederacji.

Dodał, że w sferze polityki migracyjnej padło „parę rozwiązań sensownych”. – Już wysłałem pismo do pańskiego urzędu, żeby nam udostępnić białą księgę w sprawie nadużyć wizowych, chcemy być w tej debacie jak uszczelnić politykę migracyjną – zwrócił się do szefa MSZ Bosak.

Dalsza część wystąpienia polityka była krytyczna. – Słuchając tego wystąpienia miałem wrażenie (…) chaotyzmu, do tych samych tematów jak UE, Rosja, stosunki wewnętrzne z PiS-em – tutaj pan minister był uprzejmy wracać po trzy, cztery razy, nie kreśląc strategii, tylko formułując wypowiedzi w sposób publicystyczny – ocenił Bosak.

Dodał, że gdyby odjąć wątki związane z polemiką z PiS-em, to wystąpienie Sikorskiego byłoby przynajmniej o 1/3 krótsze. Dodał, że po tym wystąpieniu prezydent Andrzej Duda zorganizował konferencję prasową, na której – jak powiedział Bosak – polemizował z połową tez na temat dorobku rządu PiS.

– Co sygnalizuje całemu otoczeniu międzynarodowemu, że nic się nie zmieniło od okresu rządów PiS, polska polityka zagraniczna nadal jest zakładnikiem polityki wewnętrznej, polscy politycy kłócą się, konstytucyjne władze nie współdziałają, po prostu nie wygląda to tak jak powinno. Zmieńmy to – apelował Bosak.

Zarzucił Sikorskiemu, że zdecydowanie za mało powiedział m.in. na temat Afryki czy Azji.

Zdaniem Bosaka, pominięte zostały też interesy Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Jak dodał, interesy te „zostały pozornie uprzywilejowane przez wyłącznie ich do osobnego expose, które nie wiemy, kiedy będzie wygłoszone przez Senatem”.

– To ryzykowna strategia, bo sygnał do ambasad idzie taki, że polityka dbania o Polaków poza granicami, to coś osobnego od polskiej polityki zagranicznej. Potrzebujemy solidnego expose, gdzie zdefiniujemy polską rację stanu w odniesieniu do Polaków na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, na Wyspach Brytyjskich, w Niemczech i we wszystkich państwach, gdzie oni żyją – powiedział Bosak.