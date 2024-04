Sensacja w drugiej turze. 32-latek pierwszym prezydentem miasta z Konfederacji. „Można? Można”

- Reklama -

„Można? Można” – tak lakonicznie swoje zwycięstwo w drugiej turze wyborów na prezydenta Bełchatowa skomentował Patryk Marjan, pierwszy prezydent miasta z Konfederacji. Marjan w drugiej turze wyborów zdobył ponad 62 procent głosów.

Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich Marjan zdobył 38,4 proc. głosów, co pozwoliło mu na pewne zajęcie pierwszego miejsca. Polityk nie startował jednak z komitetu ani Nowej Nadziei, ani Konfederacji, ale lokalnego Komitetu Wyborczego Wyborców Bełchatowianie.

- Reklama -

W niedzielę 21 kwietnia odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Marjan zwyciężył zdecydowanie, zdobywając 62,9 proc. głosów. Jego rywalka, nienależąca do żadnej partii Małgorzata Czechowska, uzyskała 37,1 proc. głosów.

Sukces zaledwie 32-letniego polityka skomentował w mediach społecznościowych prezes Nowej Nadziei, poseł Sławomir Mentzen. Jego zdaniem Marjan „jest świetnym przykładem dla młodych ludzi”.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„Nie wierzcie w żadne szklane sufity, w to że się nie da. Wasza przyszłość jest w waszych rękach. Niemożliwe nie istnieje. Jeśli się bardzo chce, to wszystko jest możliwe. Trzeba w to włożyć tylko bardzo dużo pracy, pasji i energii. A także mieć trochę szczęścia” – napisał Mentzen.

Polityk słusznie zauważył, że sukces Marjanowi dały „wieloletnia, konsekwentna, ciężka praca oraz wiara w to, że sukces jest możliwy”. Marjan już przed sześcioma laty ubiegał się o fotel prezydenta Bełchatowa, notując jednak znacznie gorszy wynik, a później dwukrotnie otarł się o mandat poselski.

„Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Historia Patryka Marjana to kolejny dowód, jak wiele prawdy jest w tym stwierdzeniu” – podkreślił Mentzen.

„Jestem pewien, że Bełchatów jest teraz w dobrych rękach, a Patryka Marjan jest dalej dopiero na samym początku swojej wielkiej kariery politycznej i nie raz jeszcze wszyscy o nim usłyszymy!” – przekonuje lider Nowej Nadziei.