Kiedy skończy się to zimno? Jaka będzie majówka? Meteorolodzy wskazali datę

- Reklama -

Arktyczne powietrze wbiło się klinem w Europę centralną. Układy ciśnienia na wschodzie i zachodzie sprawiły, że zostało tu praktycznie zablokowane. Jednak pojawiła się pierwsza prognoza pokazująca napływ cieplejszego, wiosennego powietrza.

Najbliższe dni będą niezbyt przyjemne. W poniedziałek, w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy, w obszarach podgórskich i w górach także opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północy do 9 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

- Reklama -

W nocy z poniedziałeku na wtorek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy i na południowo-wschodnich krańcach zachmurzenie umiarkowane i duże. W północnej połowie kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat początkowo przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz lokalnie śniegu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od minus 4 st. C do minus 1 st. C, tylko nad morzem miejscami około 1 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą zachodniego.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W północnej połowie kraju, a pod wieczór również na krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 st. C nad morzem, około 10 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty z kierunków wschodnich, na północy z kierunków południowych i zachodnich.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Nadzieja na cieplejsze dni

Jak informuje IMGW prognoza na poprawę pogody nie zmienia się i przewiduje napły7w cieplejszego powietrza pod koniec tygodnia, w okolicy 26 kwietnia.

„Od kilku dni kolejne realizacje prognoz średnioterminowych bez zmian (trend📈🌡️ utrzymany). Powrót cieplejszych dni👉 26 kwietnia. ℹ️ Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom, zwłaszcza powyżej7 dni” – informują synoptycy z IMGW.

Wg długoterminowej prognozy długi weekend majowy ma być trochę cieplejszy niż zwykle.

„Prognoza długoterminowa 🌡️ 👇

Tydzień 17 zimniejszy🔵 niż zwykle w latach 1991 – 2020 – spoglądając jednak w skali całego tygodnia, gdyż pod koniec tego okresu nadejść ma ocieplenie. Tydzień 18 (długi weekend majowy) normalny⚪️/ciepły🔴 względem średniej temperatury powietrza dla tego okresu z lat 1991 – 2020. Nie wiemy jednak, czy cały tydzień będzie cieplejszy, czy kilka dni będzie ciepłych, a kilka chłodnych, a może o średniej temperaturze powietrza zadecydują cieplejsze noce. Czekamy na czwartkowe realizacje prognoz średnioterminowych.

Prognoza długoterminowa, w odróżnieniu do prognoz nowcastingowych, krótko i średnioterminowych, nie podaje przebiegów parametrów meteorologicznych w kolejnych dniach okresu prognostycznego, a jedynie ogólną charakterystykę pogody w tygodniu, miesiącu lub sezonie. Przebieg pogody opisywany jest przez ogólny charakter średniej temperatury okresu, sumy opadów. Sposób opisu może być dwojaki, albo jako trzyklasowy podział: poniżej normy, w normie, powyżej normy, albo jako prognoza odchylenia od średniej wieloletniej. W pierwszym sposobie opisu normą jest przedział wartości, od do. W drugim normą jest jedna, konkretna wartość.”