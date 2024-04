Skandaliczny wpis ambasadora Niemiec. Ambasador Izraela przyklaskuje. „Bezczelność i podprogowa insynuacja”

- Reklama -

W piątek podpisano umowę na przekazanie darowizny między ambasadą Niemiec a Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Ambasador Niemiec w Polsce zamieścił na platformie X skandaliczny wpis. Przyklasnął mu ambasador Izraela.

W piątek ambasada Niemiec przekazała 50 tys. euro Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na remont drzwi zewnętrznych synagogi im. Małżonków Nożyków. Synagoga jest ważnym miejscem spotkań społeczności żydowskiej w Warszawie. Regularnie odbywają się tam nabożeństwa, nauczania Tory oraz wydarzenia kulturalne. Stan techniczny budynku wymaga jednak remontu, w czym pomóc ma darowizna symbolicznie przekazana przez ambasadora Niemiec w Polsce Viktora Elblinga.

„Nikt nie może cofnąć zniszczenia żydowskiego życia w Polsce podczas II wojny światowej. Możemy jednak pomóc pokazać, że życie żydowskie nadal tu kwitnie. Synagoga Nożyków w Warszawie jest tego potężnym symbolem. Uzgodniłem z Gminą Wyznaniową, że Niemcy wesprą renowację jej drzwi” – grzmiał ambasador Niemiec w Polsce Viktor Elbling, zręcznie przemilczając fakt, kto to „żydowskie życie w Polsce” niszczył w latach II wojny światowej.

Internauci jednak szybko nakreślili tło wydarzeń, do których odnosił się ambasador. „Ambasador manipuluje pisząc o zniszczeniu żydowskiego życia w Polsce. W czasie gdy niemieccy rodacy ambasadora mordowali Żydów Polska nie istniała, a zbrodnie odbywały się na terenie jednostki administracyjnej III Rzeszy Niemieckiej o nazwie Generalne Gubernatorstwo” – czytamy.

„Wstawić flagę Polski. Nie napisać nic o niemieckich zbrodniach. Bezczelność i podprogowa insynuacja, że to państwo polskie stoi za zagładą Żydów” – wskazał Tomasz Kalinowski.

„Bezczelność zamierzona?!!! Niemiecki Ambasadorze. To Pańscy niemieccy przodkowie dokonali zbrodni ludobójstwa na narodach Europy, w tym w szczegolnosci polskim i żydowskim. Dlaczego Pan to pomija? Wesprzecie remont drzwi w synagodze? Ambasadorze!!!Zniszczyliście całą Warszawę, zrównaliscie ją z ziemią. Zrujnowaliscie nasz kraj!!! Nie zapłaciliście za to ani jednej marki, ani jednego euro. A teraz łaskawie chcecie tylko drzwi jednej synagogi remontować?” – oburzył się Przemysław Czarnek.

„Ja Wam to streszczę. Co prawda wyrżnęliśmy kilka milionów Polaków, ale jak się wstawi Polską flagę w odpowiednie miejsce to ktoś gotów pomyśleć, że oni sami to zrobili a Niemcy im teraz jeszcze drzwi wyremontują. Bezczelny” – czytamy na profilu Lemingopedii.

„Niemiecki ambasador napisał, że:

W Polsce podczas wojny mordowano Żydów

Niemcy nigdy nie zapomną tych zbrodni i będą pielęgnować pamięć pomordowanych

Polski @MSZ_RP nie reaguje na te bezczelne i podłe insynuacje” – wskazał Radosław Poszwiński.

„Pisanie o zniszczeniu życia żydowskiego w Polsce bez pisania, że zrobili to Niemcy jest wielką bezczelnością w pana wykonaniu. #Germanconcentrationcamps” – stwierdził Bogdan Kowalski.

„I pyk! 'Zniszczenie żydowskiego życia w Polsce podczas II WŚ’, ale Niemcy pomogą. Kto zniszczył? Wygląda na to, że my.

Cóż, mamy praktyczne wydanie niemieckiej opieki nad Polakami” – ocenił Referat.

Na wpis ambasadora Niemiec w Polsce zareagowała także strona żydowska. „Pamiętanie o #Holocaust ma znaczenie. Dziękuję @Amb_Niemiec za wspieranie życia żydowskiego w dzisiejszej Polsce.@polinmuseum @zydoteka @Jewish_pl @ForumFZP @JHIInstytut” – napisał ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne.

„Sylwia Kędzierska-Jasik, przewodnicząca Gminy, zaakcentowała znaczenie tego wydarzenia dla przyszłych pokoleń warszawskich Żydów, podkreślając, że synagoga będzie służyła społeczności jeszcze przez wiele lat. Naczelny rabin Polski Michael Schudrich również skomentował wydarzenie, podkreślając, że porozumienie między ambasadą Niemiec a warszawską gminą żydowską stanowi historyczny moment, szczególnie zbiegający się z rocznicą powstania w getcie warszawskim. Rabin wyraził wdzięczność za wsparcie finansowe, które pozwoli synagodze kontynuować swoją rolę jako dom modlitwy dla polskich Żydów” – czytamy w mediach społecznościowych Gminy Żydowskiej w Warszawie.