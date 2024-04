Lewaczka zaatakowała Karinę Bosak. Krzysztof Stanowski odpowiedział

- Reklama -

Marta Habior, gorąca zwolenniczka aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych, zaatakowała Karinę Bosak za jej wystąpienie w Sejmie w obronie życia poczętego. Lewaczce odpowiedział Krzysztof Stanowski.

Karina Bosak w minionym tygodniu zadebiutowała na mównicy sejmowej, wygłaszając bardzo dobrze przyjęte przemówienie w obronie życia nienarodzonego.

– Matka i dziecko są osobami, które wymagają miłości, wsparcia i opieki. W pierwszej kolejności to wsparcie powinno przyjść od męża, od ojca dziecka, rodziny, najbliższych, ale często właśnie tego brakuje, więc potrzebują naszego wsparcia, wsparcia społeczeństwa i państwa. Jesteśmy po to, żeby usuwać jej lęk, a nie jej dziecko – mówiła Bosak.

Całe wystąpienie do zobaczenia tutaj: Karina Bosak zadebiutowała na mównicy sejmowej. Tym wystąpieniem zamknęła usta aborcjonistom [VIDEO]

Wystąpienie Kariny Bosak bardzo nie spodobało się zwolennikom zabijania dzieci nienarodzonych. Poseł Konfederacji stała się przedmiotem licznych ataków ze strony przedstawicieli lewej strony sceny politycznej i wszelkich aktywistów od aborcji.

Do ataku przyłączyła się także Habior, która nie odniosła się do argumentów podnoszonych przez Bosak, tylko zaatakowała ją za to, że… właściwie nie wiadomo. Bo, jej zdaniem, mało pracuje? Bo jest matką?

„Posłanka z immunitetem, mężem wicemarszałkiem Sejmu i liderem partii. Do Sejmu na obrady musi pójść 2 razy w miesiącu. Mama trójki dzieci, w tym malucha, którego może zabrać do pracy. Karina Bosak, męczennica prawicy” – napisała Habior.

Do jej wpisu krótko odniósł się Krzysztof Stanowski. „Moim zdaniem nie jest łatwo być matką trójki dzieci, nawet jeśli się w ogóle nie chodzi do pracy. Tzn. wtedy to nawet trudniej” – odpowiedział Stanowski.