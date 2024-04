Ukraińcy szachują Warszawę w negocjacjach. „Aż głupio się przyznać”

- Reklama -

Negocjacje dot. handlu produktami rolno-spożywczymi na linii Polska – Ukraina mają iść bardzo ciężko. Minister rolnictwa Czesław Siekierski wyznaje, że w wielu kwestiach Ukraina grozi Polsce skutecznym odwetem w razie blokad.

– Aż głupio się przyznać, bo znów powiedzą, że rozmawiamy i rozmawiamy, a co z tego wynika, ale partner do rozmów jest bardzo trudny. Oni chcą zachować warunki liberalizacji handlu, które zostały wprowadzone w tym szczególnym okresie, aby wesprzeć Ukrainę. I oni uważają, że to już ma tak zostać do końca i że to będzie ich główna pozycja negocjacyjna – mówi w wywiadzie z Dziennik Gazetą Prawną, Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

- Reklama -

Ukraińcy grożą Polsce zamknięciem swojego rynku dla wielu polskich produktów rolnych w odwecie za podobne działania ze strony Warszawy.



– Mówią nam otwartym tekstem, że jeśli my ich zablokujemy w malinach, to oni nie będą przyjmować naszych mrożonych warzyw – mówi Siekierski w Gazecie Prawnej.

– Teraz spotkaliśmy się z sektorem owoców miękkich. I wiadomo, że jest problem związany z malinami, nie wiemy jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o truskawki. A Ukraińcy są bardzo twardymi negocjatorami. Mówią nam otwartym tekstem, że jeśli my ich zablokujemy w malinach, to oni nie będą przyjmować naszych mrożonych warzyw. Jak mówimy, że zrobimy blokadę, to odpowiadają, że przestaną przyjmować od nas owoce i przetwory mleczne – mówi dalej

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Polityk twierdzi, że Ukraina ma bardzo skutecznych lobbystów w UE. Dodaje, że „tam rządzi biznes i to biznes, który bardzo zdominował najwyższych polityków”.