Cejrowski OSTRO o Unii Europejskiej: „Należy zamordować tę instytucję wszelkimi możliwymi sposobami” [VIDEO]

- Reklama -

W jednym z odcinków „Studia Dziki Zachód” Wojciech Cejrowski mówił, jak jego zdaniem należy przekonywać Polaków do opuszczenia Unii Europejskiej.

Cejrowski, mówiąc o Unii Europejskiej, stwierdził, że „tę instytucję należy zamordować”. – Likwidacja to już jest za mało powiedziane, należy zamordować tę instytucję wszelkimi możliwymi sposobami, włącznie z powstaniem ludowym – wskazał.

- Reklama -

– Powstania ludowe to był sposób zmiany władzy na terenie Europy i jak pokazuje historia legalny, a polski hymn zachęca do tego, że „co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy”, czyli dopuszcza metodę siłową odbierania tego, co nam ktoś ukradł, zabrał, zawłaszczył – za pomocą powstania zbrojnego, czyli szabli – wyjaśnił.

– Trzeba zaatakować tę instytucję, a nie ciągle się przed nią bronić. Trzeba ją atakować – dodał.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Łatwiej jest moim zdaniem przemówić ludziom do rozumu w tym kierunku, że im pokazujesz, co im Unia zabiera, bo druga strona cały czas ludzi przekonuje w stronę Unii, opowiadając o tym, co wam Unia dała – ocenił Cejrowski.

– W ramach tego paradygmatu musisz pokazać ludziom: dobra, tamci wam mówią (…), co wam Unia dała do gara, że wam drogę zbudowała, że wam jakąś dotację zbudowała, że pływalnię wam zrobiła. To jak na tym poziomie toczy się w tej chwili rozmowa, to strona przeciwna musi powiedzieć: dobra, to jak wam pokażę, co wam Unia zabrała, żeby was przekonać (…) pogadajmy o własności, co wam Unia zabiera codziennie – dodał.

Cejrowski stwierdził, że Unia nic nam nie dała, bo „Unia nie ma żadnych własnych pieniędzy, tylko zabrane narodom”.