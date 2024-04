Poza Unią jest życie!

- Reklama -

Taki jest tytuł mojej pierwszej książki, którą napisałem, wraz z Miłoszem Marczukiem, ponad 20 lat temu, gdy wchodziliśmy do UE. Gdybym ją pisał obecnie, dodałbym: więc trzeba wyjść natychmiast.

W czasie kampanii akcesyjnej, prowadzonej ponad dwie dekady temu przez niemal wszystkie partie z pozycji „na żebraka”, zgłaszaliśmy wtedy, jako pojedynczy głos sprzeciwu, szereg rozmaitych zastrzeżeń do pomysłu udziału w tej wspólnocie, ale oczywiście nie spodziewaliśmy się, że UE okaże się aż taką wtopą. Można było bowiem przewidywać, że czas dopłat unijnych się szybko skończy, można było przekonywać, że nawet te pieniądze, które z UE wpłyną i tak są tylko łapówką dla polityków ich rodzin, można było naśmiewać się z pomysłu reewangelizacji UE przez polski Kościół (tak, takie pomysły były dwie dekady temu głoszone), można było nawet przewidywać, że UE wprowadzi cenzurę, no ale nikt przecież nie przewidział 20 lat temu, że UE ogarnie zielone wariactwo, które będzie nową, parareligijną podstawą do lewackiego terroru. I, że w imię tego lewackiego wariactwa, zostanie zdemolowana polska energetyka. A koszty energii, z powodu ekologicznych zabobonów poszybują do nieba, doprowadzając do nędzy znaczną część społeczeństwa. Słowem, wiedziałem, że będzie źle, ale nie spodziewałem się, że aż tak.

Żeby było jasne: zawsze byłem zwolennikiem wolnego przepływu kapitału, towarów, osób, idei i przedsiębiorczości w Europie. Ale w Europie suwerennych, wolnościowych państw, które takie przepływy gwarantują. Nie tylko w ramach Europy zresztą. Tymczasem UE przemieniła Europę w tyranię zielonego wariactwa, które opodatkuje własnych obywateli za wydychanie dwutlenku węgla, a od reszty świata odcina się horrendalnymi cłami. W dodatku wprowadza cenzurę, która nie tylko blokuje przepływ idei, ale wręcz wprost zakazuje głoszenia prawdy!

20 lat temu byłem przeciwnikiem wejścia do UE. Dziś jestem zwolennikiem wyjścia z niej. Dał nam przykład Brexit, jak zwyciężać mamy. Bo, jestem przekonany, wolność w Europie, wcześniej, czy później, ale jednak zatryumfuje. Bądźmy w awangardzie tego tryumfu!

Zanim jednak to nastąpi serdecznie zapraszam na XIV. już Konferencję Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się 13 i 14 kwietnia w Warszawie przy ul. Foksal. Zaplanowałem obecność wszystkich naszych gwiazdorów, a także premiery dwóch filmów: „Climate: the movie” oraz dzieła mojego własnego autorstwa, czyli „Korwin – wolnościowiec z misją”. Będzie też oczywiście czas na rozmowy w kuluarach i debaty z naszymi autorami.

Jak Państwo wiedzą toczymy nierówną walkę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego o możliwość działania naszego portalu nczas.com, w toku mamy trzy procesy w różnych sądach, a wszystko wskazuje na to, że ich ilość jeszcze wzrośnie.

Pamiętajcie: poza Unią jest życie!