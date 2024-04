Rafał Foryś na prezydenta!

- Reklama -

Rafał Foryś – działacz Konfederacji korony Polskiej opowiada o swoim programie wyborczym. Prawicowy polityk kandyduje na urząd prezydenta Radomia.

– JAK PRZEBIEGAJĄ PRZYGOTOWANIA DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH?

- Reklama -

– Przygotowania rozpoczęliśmy zaraz po wyborach do Sejmu, kilkadziesiąt spotkań, konsultacji. Uchwałą Krajowej Rady Liderów Konfederacji zostałem mianowany Liderem Konfederacji na terenie okręgu 17 z wyborów do Sejmu. Wybory samorządowe rządzą się innymi zasadami, zawieranie koalicji lokalnych to podstawa do sukcesu. Wszyscy podczas konsultacji na pierwszym miejscu stawiali propozycje personalne i układanie list. Ja natomiast uważałem, że najpierw ustalmy Program dla Radomia, personalia na samym końcu.

– JAK POWSTAŁA NAZWA KOMITETU WYBORCZEGO?

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Szybko się zorientowałem, że pogodzić interesy partyjne i ambicje wszystkich będzie niemożliwe, „Konfederacja Przyjaciół” to wspólny kompromis sojuszu przyjaciół na rzecz rozwoju Radomia.

– KTO PRZYGOTOWYWAŁ PROGRAM NA WYBORY?

– Moją ambicją od początku było, aby Program, który będziemy prezentowali, dawał gwarancję rzeczywistego rozwoju Radomia, pozorów, łatania dziur. Wymianą żarówek nie przywrócimy blasku naszego kochanego miasta. Obecna koalicja samorządowa i jej kandydaci na radnych w swoich programach przedstawiają setki ogólników, nie mających nic wspólnego z działaniem na rzecz rozwoju Radomia. Podczas dyskusji wśród przyjaciół przygotowywaliśmy nasz program. Zaczęliśmy od Bilansu Otwarcia: zadłużenie miasta prawie 1 mld; wyludnianie miasta; brak mieszkań; ochrona zdrowia skrajnie zadłużona; drastyczny spadek istniejących średnich firm; brak rozwiązań komunikacyjnych; wygląd ulic i budynków przypominający okres powojenny.

– PESYMISTYCZNY BILANS OTWARCIA, CO DALEJ?

– Na początku zdefiniowaliśmy przyczyny: niefrasobliwy, nieudolny i rozrzutny sposób planowania i realizowania dla miasta inwestycji; wadliwy sposób organizowania pracy samorządu; obowiązkiem władz samorządowych jest stwarzanie i organizowanie warunków do rozwoju miasta; organizowanie w sposób przejrzysty przetargów na realizację projektów zamówień publicznych, tak aby wybrani wykonawcy byli gwarantem rzetelnie i terminowo wykonywanych prac; do prezydenta miasta należy jedynie nadzór.

– SPOSÓB NA DOBRY PROGRAM DLA RADOMIA?

– Postanowiłem organizować Debaty z mieszkańcami Radomia w celu wymiany poglądów. „Tramwaj jako katalizator Rozwoju Radomia”. Ekspert z Olsztyna udzielił porad, jak zrealizować bardzo trudną inwestycję za kwotę ponad 500 mln. Na łączny koszt inwestycji składało się: wykonanie całej infrastruktury wzdłuż przebiegu linii tramwajowej, wymiana kanalizacji, uzbrojenia, nowe chodniki, ścieżki rowerowe. W trosce o strefę zieleni i relaksu dla mieszkańców zasadzono tysiące drzew. Obecnie 30 proc. mieszkańców stolicy woj. warmińsko-mazurskiego, aby dostać się do szkoły i pracy, korzysta z transportu szynowego. Liczby nie kłamią: 22 000 mieszkańców oszczędza dziennie na dojazd ok. 30 minut. Podczas drugiej prelekcji mieszkańcy dowiedzieli się o korzyściach, jakie Radom może zyskać, inwestując w transport szynowy. Na tę inwestycję istnieje możliwość dotacji ze środków unijnych do 85 proc., po akceptacji projektu około 400 mln. Osobiście zaprezentowałem przykładowy projekt trasy linii tramwajowej przebiegającej z północy naszego miasta na południe. Projekt ten to z całą pewnością usprawnienie systemu komunikacyjnego w mocno zakorkowanym mieście. Krytycy naszego programu to głównie autorzy „Patologicznego Planowania Inwestycji” – budowa obiektów sportowych przy ul. Struga 63 trwa już 22 lata.

– CO JESZCZE PLANUJECIE?

– „Radomski Manhattan”. Ulica Żeromskiego Wczoraj, Dziś, Jutro – Rewitalizacja. Program rewitalizacji ulicy Żeromskiego, który powinien być realizowany sposób przemyślany z uwzględnieniem spójności z zachowaniem trzech podstawowych komponentów: strategiczny – planowanie. Operacyjny – wykonanie. Monitorujący – oceniający efekty. Zrewitalizowane obszary powinny być zarządzane w sposób efektywny ekonomicznie, jednocześnie zapewniając wysoki komfort życia mieszkańców. Gdy dowiadujemy się, że w ramach rewitalizacji centrum miasta mają być wyburzone obiekty przy ul. Żeromskiego 15, to nasuwa się szereg pytań: kto podjął taką decyzję, kto ją akceptował, kto się pod nią podpisze, gdzie są plany rewitalizacji? Czy budowa w tym miejscu bloków mieszkalnych to dobre rozwiązanie? Podczas kampanii wyborczej obecnej koalicji samorządowej powiało optymizmem, setki kolorowych banerów zakryły wszystkie dziury, odpadające tynki, olbrzymie banery z wizerunkiem obecnego prezydenta pokazują twórcę i autora szybkiej rewitalizacji.

– SKĄD ŚRODKI I JAK ZAMIERZACIE SFINANSOWAĆ TAK AMBITNY PROGRAM?

– Nasze hasło wyborcze brzmi: „Zagrajmy o miliard dla Radomia!”. Według naszej analizy środki finansowe, które otrzymuje samorząd, w 30 procentach są marnowane przez zły sposób zarządzania. W przypadku 1,5 mld pozyskanych środków inwestycyjnych istnieje możliwość zaoszczędzenia ok. 500 mln przy obecnej gospodarności samorządu. Jeżeli inwestycja trwa 22 lata i nadal jest nie skończona, koszty wzrastają kilkakrotnie. Dodatkowo są inwestycje nietrafione, jak na przykład nowo wybudowane puste parkingi. 15 lutego władze miasta i koalicji wmurowały kamień węgielny pod budowę bloku komunalnego finansowanego przez gminę. Kto przygotował biznes plan? Z jakich środków ma być finansowana inwestycja? Kto będzie ponosił koszty eksploatacyjne? Czy podzieli ona los z dewastowanych obiektów przy ul. Marglowej? Stop dla takiego budownictwa! Jeszcze raz powtórzę: władze samorządowe powinny trzymać się z daleka od prowadzenia działalności gospodarczej. Młodzi, ambitni Radomianie nie chcą mieszkać w blokach komunalnych. Do bloków komunalnych nie będą wracać po ukończeniu studiów w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi. Nie wrócą też z zagranicy, bo ich rodzinne miasto nie stwarza im odpowiednich warunków do rozwoju własnych biznesów.

– CZY MACIE SPOSÓB NA POWRÓT MŁODYCH DO RADOMIA?

– Oczywiście. 14 marca odbędzie się trzecia Debata Forysia: „Radomska Dolina krzemowa” – Startupy, Model Biznesowy. Ekspert z Centrum Instytutu im. Adama Smitha będzie miał prelekcję o tym, w jaki sposób można wykorzystać przemysłowy charakter i specyfikę Radomia. Brak ciągłości współpracy uczelnia-kadry techniczne i inżynierskie hamują innowacje. Młodzi mają tu ogromne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu.

– RAFAŁ FORYŚ TO NIE TYLKO KANDYDAT NA PREZYDENTA RADOMIA, ZNANY JEST TAKŻE Z PROMOWANIA SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO.

– W 100 proc. oryginalne produkty. Fundacja Rolnik Handluje. Sprzedaż bezpośrednia, promująca zdrowe produkty. Od 18.01.2022 r. w piśmie do Prezydenta Radomia zwróciłem się z prośbą o wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Obecnie mieszkańcy pozbawieni są możliwości zakupu bezpośredniego zdrowej żywności od rolnika, czekamy już dwa lata. W przypadku wybrania mnie na prezydenta Radomia rolnicy od razu będą mieli możliwość handlu bezpośredniego.

– CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ JESZCZE PO RAFALE FORYSIU?

– Obiecuję, że po wyborze na prezydenta miasta Radomia na pierwszej Sesji Rady Miejskiej zgłoszę wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wszystkich gruntów należących do samorządu z atrakcyjną spłatą do 25 lat.