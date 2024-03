Ziemkiewicz o Stanowskim: „Gazeta Wyborcza” postanowiła go zniszczyć [VIDEO]

- Reklama -

W jednym z najnowszych komentarzy Rafał Ziemkiewicz odniósł się do nagonki na Krzysztofa Stanowskiego. W jego ocenie, „Krzysztofa Stanowskiego postanowiła zniszczyć «Gazeta Wyborcza»”.

– Nie dlatego, że coś zrobił, dlatego że odniósł sukces, a nie jest z tej grupy. Z tego samego powodu, dla którego zniszczono tygodnik Spotkanie, dla którego zniszczono RTL 7, dla którego radio WAWA było niszczone (…) dokładnie tak samo, jak 20 lat później, teraz, jest niszczona Telewizja Republika, nie przez żaden bojkot konsumencki, tylko przez bojkot korporacji, które dobrze wiedzą, że opłaca im się trzymać z władzą – powiedział Ziemkiewicz.

- Reklama -

Podobnie wygląda sytuacja portalu nczas.com, blokowanego przez ABW już przeszło rok. O tym, kto stoi za blokadą, dowiedzieliśmy się dzięki pytaniom kierowanym do operatorów Internetu przez Czytelników. Przypominamy, że już 5 kwietnia rusza proces Sommer kontra ABW. O absurdalnych wyjaśnieniach, przesłanych w odpowiedzi na pozew redaktora naczelnego „Najwyższego CZAS!”-u Tomasza Sommera, szerzej pisaliśmy TUTAJ.

Przypominamy również, że wszystkie nasze kanały „wyleciały” z YouTube. Wideo zamieszczamy obecnie tylko na Rumble, gdzie nie dosięgło nas długie ramię cenzora. Wiąże się to jednak z brakiem monetyzacji. „Najwyższy CZAS!” można wesprzeć TUTAJ.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Propaganda, jak często powtarzam, przypomina dmuchanie balonu. Dopóki ktoś, kto tym balonem jest otoczony, w którą stronę by się nie obrócił, widzi to samo, to propaganda działa. Jak się w balonie zrobi dziurę, to on pęka cały – podkreślił Ziemkiewicz.

– Pojawienie się na rynku medium, które ma inny przekaz, to jest taka właśnie dziura. I Krzysztof Stanowski, niechcący pewnie, taką dziurę zrobił, bo nie zapytał, czy mu wolno – dodał.

Dziennikarz stwierdził, że „Stanowski jest do zniszczenia” i „nie ważne, że on nie jest w najmniejszym stopniu prawicowy, że on tam wpuszcza takich ludzi niektórych, którzy dla człowieka o wrażliwości prawicowej są absolutnie nie do przyjęcia, na czele z prof. Matczakiem”.

– Nawet jeśli on teraz nic złego nie robi z punktu widzenia rządu i nawet jeżeli ten jego wpływ nie jest wykorzystywany do przebijania balonu, to w każdej chwili się tak może stać, właściwie tak się już stało, jak zrobił o CPK debatę – dodał.

– Dlatego go trzeba zniszczyć oskarżeniem, że jest PiS-owcem, na partyjnym żołdzie; że mu PiS założył ten kanał (…), jeżeli się go nie zniszczy, to przynajmniej się immunizuje tych w bańce siedzących w tym zaduchu michnikowym, żeby nie rozejrzeli się na boki i nie zobaczyli dziury – skwitował.