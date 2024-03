„Można powiedzieć «żyd» i nic się nie stanie.” Pierwsze Q&A Sommera na Rumble [VIDEO]

- Reklama -

Na platformie Rumble wylądowało właśnie pierwsze Q&A redaktora naczelnego Najwyższego Czasu! Tomasza Sommera. Publicysta i historyk musiał przenieść swoją działalność do tego serwisu, bo YouTube nie tylko demonetyzował nagrania jego nowych programów, ale także usuwał kolejne konta, których w sumie było kilkanaście. Niektóre ciekawe rozmowy zostały stracone bezpowrotnie.

– Jaka jest przewaga tego Rumble’a? Przynajmniej na razie, no bo to wszystko może się zmienić, wygląda na to, że oni rzeczywiście nie cenzurują – powiedział Tomasz Sommer. – […] Można powiedzieć „żyd” proszę państwa i nic się nie stanie. W YouTubie w tym momencie wszystkie czerwone światła się zapalają.

Dziennikarz zauważył, że serwisy internetowe Najwyższego Czasu! są ostatnimi niezależnymi mediami tego typu, który się utrzymały.

– Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale większość niezależnych stron upadła. Zostaliśmy my, a inne takie strony newsowe, to są strony związane z jakimiś dużymi redakcjami – z reguły zagranicznymi. My jakoś sobie trwamy – powiedział Sommer, zaznaczając, że dzieje się tak pomimo wielu ograniczeń i przeciwności.

Sommer umieścił już kilka nagrań w serwisie Rumble, ale teraz pierwszy raz zorganizował na tej platformie Q&A na żywo. Na ten moment liczba subskrybentów konta dziennikarza jest o wiele mniejsza, niż liczba osób, które zazwyczaj śledziły jego konta na YouTubie, ale Sommer ma ambitny plan stworzenia największego polskiego profilu medialnego na tej platformie.

Jednym z głównych tematów, które poruszane były w spotkaniu online z followersami, była kampania wyborcza w Warszawie, gdzie zmierzą się ze sobą dwaj wolnościowi kandydaci: Janusz Korwin-Mikke i Przemysław Wipler.

Zapraszamy do oglądania i subskrybowania konta: