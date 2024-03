Podczas protestu rolników stracił ciągnik. W trzy dni załatwiono sprawę

- Reklama -

Podczas ostatniego ogólnopolskiego protestu rolników doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka wjechała w ciągniki blokujące drogę, niemal doszczętnie niszcząc jedną z maszyn. Dla poszkodowanego finał będzie szczęśliwy.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Łaziska (woj. kujawsko-pomorskie). Na pasie drogi ekspresowej nr 5 kierujący ciężarówką ok. 1 w nocy wjechał wjechał w blokadę rolników. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Nie jest jasne, dlaczego kierowca wjechał w rolnicze maszyny. To ma wyjaśnić śledztwo.

Cztery maszyny zostały uszkodzone, a jeden z ciągników uległ całkowitemu zniszczeniu. W odpowiedzi na ten tragiczny incydent, Ruch Młodych Farmerów zorganizował zbiórkę internetową na zakup nowego ciągnika dla poszkodowanego rolnika.

„Kochani! 20 marca podczas strajku rolników w miejscowości Rogowo w województwie kujawsko-pomorskim doszło do wypadku. Rozpędzona ciężarówka wjechała z impetem w stojące ciągniki rolnicze. Jeden z nich uległ całkowitemu zniszczeniu. Właściciel nie ma szans na otrzymywanie odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC. Rozpoczyna się okres prac polowych, bez ciągnika nie uda się wykonać większości prac. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie zbiórki na rzecz zakupu nowego ciągnika rolniczego dla poszkodowanego rolnika” – czytamy w opisie zrzutki.

Ta bardzo szybko zyskała wsparcie. W ciągu zaledwie trzech dni udało się uzbierać niemal całą kwotę – 300 tys. zł. Dzięki ogromnej solidarności i wsparciu, rolnik będzie mógł kontynuować prace polowe, które są niezbędne dla utrzymania jego gospodarstwa.