Stanowski pod wrażeniem nagrania Korwin-Mikkego. „Niestandardowe” [VIDEO]

- Reklama -

W sobotę o 19. na kanale zero odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Krzysztof Stanowski jest pod wrażenie zapowiedzi, jaką nagrał z tej okazji założyciel Najwyższego Czasu! i kandydat na włodarza stolicy – Janusz Korwin-Mikke.

– W sobotę o 19. na kanale Zero będziemy się zastanawiali, czy pan prezydent Trzaskowski to wariat, czy pan prezydent Trzaskowski to przestępca, który powinien siedzieć w więzieniu. Będziemy się zastanawiali, czy Warszawa ogrodem, gdzie nic się nie robi, czy też ma być miastem dynamicznym, w którym się zarabia duże pieniądze! Musimy się zastanowić, czy Warszawa ma być miastem jak w Korei Północnej, gdzie jeżdżą se tramwaje, czy miastem jak Ameryka czy Korea Południowa, same samochody, autobusy, to wszystko jeździ. Ruch, ruch, ruch w interesie! Warszawa przyjazna kierowcom! – mówi Janusz Korwin-Mikkke w swojej zapowiedzi.

- Reklama -

Nagranie, które prawicowy polityk wysłał Stanowskiemu, zrobiło wrażenie na szefie kanału Zero.

„Każdy uczestnik sobotniej debaty (19:00) został poproszony o nagranie filmiku z zaproszeniem. Trzeba przyznać, że ta jest… hmm… niestandardowa” – napisał dziennikarz w swoich mediach społecznościowych.

Każdy uczestnik sobotniej debaty (19:00) został poproszony o nagranie filmiku z zaproszeniem. Trzeba przyznać, że ta jest… hmm… niestandardowa. pic.twitter.com/jYs9inN8hn — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 21, 2024