Grzegorz Braun przemówi w budynku dawnej synagogi. Dla niektórych jest to problem

Wolni Obywatele Chełma organizują spotkanie z posłem Grzegorzem Braunem w budynku, który kiedyś pełnił funkcję synagogi. Według niektórych komentatorów jest to „skandal i brak wyobraźni”.

Poseł Konfederacji i szef Konfederacji Korony Polskiej będzie gościem „IV Chełmskiej Debaty Środowisk Wolnościowych”. Poza Braunem na wydarzeniu pojawią się m.in. liderka ruchu antyszczepionkowców Justyna Socha, były europoseł prof. Mirosław Piotrowski (założyciel Ruchu Prawdziwa Europa) i Agnieszka Pawlik-Regulska z grupy „Nauczyciele dla wolności”.

Debata odbędzie się w budynku Małej Synagogi w Chełmie, czyli historycznym budynku, który wybudowany został na początku XX wieku ze składek ludności żydowskiej.

Dziś budynek nie pełni już oczywiście funkcji sakralnych. – Mała synagoga na szczęście ocalała. Po wojnie przez wiele lat swoją siedzibę miała tu organizacja techniczna, ale później (…) budynek przeszedł w prywatne ręce. Dziś jest tam po prostu knajpa. Teraz, przy organizacji dyskusji z udziałem posła Brauna, właściciele tego lokalu wskazali, że nie odpowiadają za treść spotkania, ale moim zdaniem powinni wiedzieć, z kim mają do czynienia i co to za środowiska – mówi prof. Adam Puławski.

Ekspert w rozmowie z rozgłośnią TOK FM rozpacza, że w tym miejscu wystąpi poseł Grzegorz Braun. – Dla mnie to skandal, że w takim miejscu odbywają się spotkania z udziałem posła, który zasłynął z antysemickich wystąpień – twierdzi.