Szokująca interwencja policji w Kielcach. Seniorka ukarana mandatem [VIDEO]

Do szokującej interwencji policji doszło w Kielcach. Mandatem została ukarana starsza kobieta.

Film krążący w sieci oburzył internautów. Na nagraniu widzimy, jak dwoje policjantów zatrzymuje seniorkę. Sam moment przeprowadzania interwencji został wycięty z nagrania, ale na końcu dostajemy krótki komentarz starszej kobiety.

Jak mówi, spieszyła się na autobus nr 35 i postanowiła przejść przez ulicę niezgodnie z przepisami. Fakt ten nie umknął czujnym funkcjonariuszom kieleckiej policji, którzy od razu przystąpili do działania. Wystawili kobiecie mandat w wysokości 200 złotych.

W Internecie wrze. Jedni zauważają, że wiek kobiety nie powinien być okolicznością łagodzącą przy ocenie wykroczenia, niemniej reakcja i wysokość kary jest niewspółmierna. Gros osób jest wściekłych na to w jaki sposób policja traktuje obywateli. Dominują komentarze, że to po prostu „polowanie” na ludzi, by poprawić statystyki mandatowe, a w sytuacji, gdy kobieta nie stwarzała żadnego zagrożenia, wystarczyłoby zwykłe pouczenie. Nie brakuje opinii, że przepisy w Polsce są „nieżyciowe”. Ponadto wielu komentujących żałuje, że policja nie jest tak sprawna w łapaniu prawdziwych przestępców, tylko dla poprawienia statystyk skupia się na prostej robocie.