Jakimowicz pyta Stanowskiego o matkę. Mocna riposta dziennikarza

- Reklama -

Jarosław Jakimowicz na Instagramie zaczepił popularnego ostatnio Krzysztofa Stanowskiego. Na reakcję dziennikarza i założyciela Kanału Zero nie musiał długo czekać.

Jakimowicz na Instagramie zadał Stanowskiemu pytanie o jego matkę, nawiązując do rozpoczętej w młodym wieku i dobrze rozwijającej się kariery dziennikarza. „Kucyk, opowiesz coś o swojej mamie? Rachunkowość i księgowość ok, a kontakty ze służbami? WSI? Jakieś inne?” – napisał Jakimowicz.

- Reklama -

„Coś mi się wydaje że to kontakty mamusi miały duży wpływ na to, że tak rumakujesz od nastolatka” – dodał znany z programów TVP Info za poprzedniej władzy Jakimowicz. Na odpowiedź dziennikarza nie trzeba było długo czekać.

Najpierw Stanowski, oznaczając swoją mamę, napisał na X: „myślałem, że Ty w dawnych czasach pracowałaś jako księgowa w przedszkolu na Warchałowskiego, a tu Jarosław Jakimowicz rzuca nowe światło: jednak agentka WSI”.

Wspomniana Urszula Stanowska skomentowała to zaś tak: „Pracowałam w przedszkolu aby mieć oko na Ciebie, ale ul. Warchałowskiego nie jest na… wsi”.

Pracowałam w przedszkolu aby mieć oko na Ciebie 😂 ale ul. Warchałowskiego nie jest na… wsi 😅 — Urszula Stanowska (@UStanowska) March 17, 2024

W jednym z kolejnych wpisów Stanowski wbił szpilę Jakimowiczowi. „Pamiętajcie, że Wy i Jarek Jakimowicz możecie mieć wiele wspólnego w kwestii przodków. Konkretnie to on może mieć obrączkę waszej babci” – napisał założyciel Kanału Zero.

Było to nawiązanie do biografii Jakimowicza „Życie jak film”, w której aktor przyznał, iż w młodości chciał okradać groby na Cmentarzu Żydowskim. „Nie chcieliśmy być hienami. Nie zamierzaliśmy więc rozkopywać starych grobów w poszukiwaniu kruszców czy monet. Postanowiliśmy czekać na świeże pochówki. Co my żeśmy wyprawiali na tym cmentarzu!” – można było przeczytać.