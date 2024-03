Cyrk trwa. Dwaj członkowie komisji śledczej zostali wykluczeni z posiedzenia. Hitem „naleśnikarnia” i pan członek [VIDEO]

- Reklama -

Posłowie PiS: Mariusz Gosek i Jacek Ozdoba zostali w piątek wykluczeni z posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa. Komisja po przerwie kontynuuje przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Gosek i Ozdoba zostali wykluczeni za zakłócanie obrad komisji.

O wykluczenie posłów PiS z obrad komisji wnioskował wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki (KO).

Po wykluczeniu Goska i Ozdoby przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) zarządziła 15-minutową przerwę.

Według Jarosława Kaczyńskiego wykluczenie dwóch posłów PiS „to jest naruszenie zasady, że jeśli chodzi o komisje śledcze, to przedstawiciele poszczególnych formacji politycznych muszą być tam reprezentowani zgodnie z ich liczebnością”. Prezes PiS, wychodząc z sali obrad komisji na przerwę, ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że „to zostało podważone”. „Będę musiał naradzić się z prawnikami, czy ta komisja w dalszym ciągu może mnie przesłuchiwać” – dodał.

Po przerwie szef PiS wrócił na salę obrad komisji.

Po zasięgnięciu opinii biegłego komisji mec. Filipa Curyło, przewodnicząca Sroka poinformowała, że – zgodnie z regulaminem Sejmu – wykluczonym członkom komisji przysługuje prawo do odwołania od decyzji.

Pozostali członkowie komisji kontynuują przesłuchanie prezesa PiS.

Prezes PiS, który – dodajmy – był dobrze przygotowany do wystąpienia i spacyfikował komisję. Jest więc mało prawdopodobne, by ludzie mający tak marne kompetencji byli w stanie cokolwiek wyjaśnić.

Wielka szkoda, ponieważ sprawa jest poważna. Na pierwszy rzut oka widać jednak, że w komisji brakuje poważnych osób, które będą umiały odpowiednio zadbać o rozliczenie winnych.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

To, co dzieje się podczas posiedzenia, z właściwą sobie swadą, komentują znani publicyści – z lewa i z prawa. Oto kilka wybranych opinii. Furorę zrobiła wypowiedź Kaczyńskiego dotyczące „króla naleśników”:

