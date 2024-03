Były poseł Konfederacji powalczy o fotel prezydenta Gdańska. Sojusz z PJJ

- Reklama -

Były poseł Konfederacji Michał Urbaniak ogłosił start w wyborach na prezydenta Gdańska. – Dość bylejakości, dość udawania, że zarządza się miastem – mówił.

WW poniedziałek w Domu Technika NOT w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederaci Bezpartyjni Polska Jest Jedna dla Pomorza, podczas której ogłoszono start Michała Urbaniaka w wyborach na prezydenta Gdańska.

Urbaniak podkreślił, że Gdańsk „zasługuje na to, by być dobrze zarządzanym miastem”. – Dość bylejakości, dość udawania, że zarządza się miastem. Dość tego, by Gdańsk był miastem, w którym będzie się tylko mówić, że wszyscy są uśmiechnięci i zadowoleni, a tak naprawdę pod skorupą to wszystko trzeszczy – mówił.

Według Urbaniaka, Gdańsk powinien być miastem otwartym na mieszkańców, w którym będą się oni czuć dobrze i pewnie. Wśród pomysłów, które chciałby wdrożyć w mieście wymienił m.in. internetowe konsultacje społeczne, a także stworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców.

– Pamiętajmy, że Gdańsk nie jest autonomiczny na mapie Pomorza. Jest częścią większej struktury, jest częścią aglomeracji i nasz komitet chce tego, by Gdańsk w tej aglomeracji grał kluczową rolę – stwierdził.

– Widzimy tutaj sporo problemów. Choćby to, jak aktualny zarząd miasta, na czele z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, podchodzi do polskości kapitału w mieście. Przecież choćby przykład GPEC-u (Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) sprzedanego Niemcom, jest to rzecz karygodna. Chcielibyśmy takie procesy też odwracać – wskazał kandydat na prezydenta Gdańska.

Michał Urbaniak ma 33 lata. Działalność polityczną zaczynał w Młodzieży Wszechpolskiej. Jest absolwentem kierunków bezpieczeństwo narodowe na Akademii Marynarki Wojennej oraz zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Ukończył też studia podyplomowe na kierunku rolnictwo w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Był posłem na Sejm z ramienia Konfederacji IX kadencji. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych nie uzyskał poselskiej reelekcji.

W nadchodzących wyborach na prezydenta Gdańska ponownie wystartuje Aleksandra Dulkiewicz, którą popiera stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska i Koalicja Obywatelska, pełnomocnik PiS w okręgu gdańskim Tomasz Rakowski, reprezentujący komitet Wspólna Gdańska Droga 2050 Andrzej Pecka, Mariusz Andrzejczak z komitetu Mariusz Andrzejczak Dla Gdańska, a także Adam Szczepański – kandydat komitetu Społeczny Gdańsk.