Biurokracja przede wszystkim. Nie wstawisz okna bez zgody ministra

- Reklama -

Wchodząca w życie 1 kwietnia zmiana przepisów dotyczących warunków technicznych, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie, może sparaliżować przebudowy – podaje wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Jak przypomina gazeta, najważniejsza wprowadzana od 1 kwietnia zmiana to podniesienie minimalnej odległości wielorodzinnego, ponad czterokondygnacyjnego, budynku od granicy działki do 5 metrów.

- Reklama -

„Rzeczpospolita” przytacza wewnętrzne pismo departamentu prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, z którego ma wynikać, że jeśli ktoś zaplanował przebudowę, ale do 31 marca 2024 r. nie złożył odpowiedniego wniosku, to musi dokonać weryfikacji inwestycji i dostosować ją do nowych warunków technicznych, w tym odległości.

Cytowani przez gazetę eksperci wskazują, że zgodnie z literalną wykładnią nowych przepisów, po 1 kwietnia w ponad 4-piętrowym budynku nie będzie można np. zrobić otworu, by wstawić nowe okno, jeśli stoi on zbyt blisko sąsiedniej działki. Sparaliżowałoby to wiele inwestycji, a nawet uniemożliwiłoby utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym – oceniają rozmówcy „Rzeczpospolitej”.

Jak wyjaśniają, przy literalnej interpretacji nowych przepisów przebudowy będą mogły być wykonywane tylko po uzyskaniu odstępstwa z ministerstwa rozwoju. Dlatego przewidują, że wkrótce resort zostanie zalany falą wniosków o takie odstępstwa.