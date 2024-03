Scheuring-Wielgus „na maksa wściekła”. Ubrała się specjalnie dla Hołowni [VIDEO]

- Reklama -

Konfederacja oraz Trzecia Droga zablokowały na Prezydium Sejmu wniosek o procedowanie projektów ustaw dotyczących aborcji. Poseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus grzmi, a w ramach „protestu” postanowiła się inaczej ubrać.

Lewica chciała, by projekty ustaw dotyczące aborcji procedować już na najbliższym posiedzeniu Sejmu (6-8 marca). Taki wniosek na posiedzeniu Prezydium Sejmu złożył Włodzimierz Czarzasty.

W głosowaniu było 3 do 3. Za procedowaniem ustaw o aborcji, oprócz Czarzastego, były Dorota Niedziela i Monika Wielichowska. Przeciwko zaś Szymon Hołownia, Piotr Zgorzelski i Krzysztof Bosak. W przypadku remisu decydujący głos należał do marszałka Hołowni, w związku z czym na razie Sejm nie zajmie się aborcją. Zrobi to – najprawdopodobniej – miesiąc później, co Hołownia tłumaczył wyborami samorządowymi.

Scheuring-Wielgus w ramach protestu inaczej się ubrała

Oburzona takim obrotem spraw jest poseł Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, która pobiegła do telewizji TVN24 na skargę. Z tej okazji nawet inaczej się ubrała. Założyła koszulkę z napisem „Żądamy legalnej aborcji”. Jak mówiła, zrobiła to specjalnie dla Hołowni.

– Ubrałam się dzisiaj specjalnie dla marszałka Hołowni. I nie mówię o tym, że chcę debaty na temat aborcji, tylko żądamy legalnej aborcji jako posłowie i posłanki i Lewicy – powiedziała poseł.

– Zobaczyliśmy prawdziwą twarz Szymona Hołowni, PSL-u, całej Trzeciej Drogi, którzy stoją ramię w ramię z Konfederacją. Wszyscy doskonale wiemy i znamy te poglądy zarówno Hołowni, jak i Kosiniaka-Kamysza. Dla nich aborcja jest morderstwem. Nie chcą teraz o tym mówić, ponieważ boją się, że być może to źle wpłynie na ich elektorat w wyborach samorządowych – kontynuowała.

Na pytanie, czy wobec takiego obrotu spraw Lewica rozważa wyjście z rządu, odpowiedziała, że nie, bo Niedziela i Wielichowska z PO podczas Prezydium Sejmu zagłosowały zgodnie z jej życzeniem. Twierdzi jednak, że jest „na maksa wściekła”.