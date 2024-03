Sceny grozy na ulicach Warszawy! Pałowanie, kostka brukowa, gaz i armatka wodna na proteście rolników [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

W środę w Warszawie trwa protest rolników oraz leśników. Przed Sejmem doszło do przepychanek z policją. Użyto gazu łzawiącego i armatki wodnej. W ruch poszły kostki Bauma, kostka brukowa i środki pirotechniczne.

Rolnicy domagają się odejścia od unijnego Zielonego Ładu oraz powstrzymania niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy.

- Reklama -

Uczestniczący w proteście szef „Solidarności” Piotr Duda, przemawiając do zebranych przed siedzibą KPRM podkreślił, że dziś rolnicy protestują w całej Polsce. Przekonywał, że część rolników, która zmierzała do stolicy ciągnikami na rogatkach miasta została zatrzymana. – To jest ta praworządność według Donalda Tuska – powiedział Duda.

Dodał, że protestujących rolników wspiera pracownicza „Solidarność” m.in. hutnicy, górnicy, przemysł spożywczy. – Łączy nas jeden wspólny postulat. Precz z Zielonym Ładem, precz z Zielonym Wałem, precz z Zielonym Jadem, który niszczy naszą gospodarkę – wołał związkowiec.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Piotr Duda przekonywał, że Zielony Ład, który „dobije naszą gospodarkę”, należy wyrzucić do kosza. Zwrócił ponadto uwagę, że Unia Europejska odpowiada za 7 proc. globalnych emisji CO2, a inne państwa takie jak USA, czy Chiny tym się nie przejmują.

Adrian Wawrzyniak z NSZZ RI „Solidarność” podkreślił w rozmowie z PAP, że protestujący oczekują realnych działań ze strony rządu. – Na ten moment mamy tylko dobre chęci (ze strony rządu – przyp. red.), a brakuje działań. Chcemy realizacji naszych postulatów, przede wszystkim odrzucenia Zielonego Ładu – dodał.

Członek prezydium rady krajowej NSZZ RI „Solidarność” Wojciech Włodarczyk poinformował w rozmowie z PAP, że 20 marca rolnicy zamierzają protestować w 16 miastach wojewódzkich. – Generalne najazdy gwiaździste na miasta wojewódzkie 20 marca – podkreślił.

Manifestujący mają ze sobą flagi narodowe i transparenty. Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów palili race, używali petard hukowych. Część rac rzucono w policję i w kierunku budynku kancelarii premiera. Tłum skandował, aby wyszedł do nich premier Donald Tusk. Ten jednak nie był zainteresowany rozmowami.

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszański przekazał w rozmowie z PAP, że w środę odbyły się dwa zgromadzenia – leśników i rolników. – Zgromadzenie rolników skończyło się o godzinie 13 – dodał.

Zatargi z policją

Tymczasem przed Sejmem trwają zamieszki między protestującymi a policją. Służby użyły m.in. gazu łzawiącego. Na miejscu są również armatki wodne.

Reporter PAP, który jest na miejscu demonstracji poinformował, że ok. godz. 15 policja poinformowała manifestujących przed siedzibą parlamentu, że zgromadzenie jest nielegalne i wezwała uczestników protestu do rozejścia się. Nad centrum miasta lata policyjny śmigłowiec.

Do przepychanek między funkcjonariuszami policji a protestującymi doszło na ul. Wiejskiej w okolicach budynku Sejmu, a przy Kancelarii Prezydenta RP stoi wóz policyjny z armatką wodną. Policjanci ubrani są w kamizelki i kaski osłaniają się tarczami.

„Prowadzone przez nas obecnie działania mają na celu zapobieżenie eskalacji w inne rejony miasta takich sytuacji, jakie miały miejsce przy ulicy Wiejskiej.

Od początku prowadzonego zabezpieczenia wykorzystujemy w nim zespoły antykonfliktowe, dążąc do zapobiegania konfrontacji” – oświadczyła Komenda Stołeczna Policji na portalu X.

Prowadzone przez nas obecnie działania mają na celu zapobieżenie eskalacji w inne rejony miasta takich sytuacji, jakie miały miejsce przy ulicy Wiejskiej. Od początku prowadzonego zabezpieczenia wykorzystujemy w nim zespoły antykonfliktowe, dążąc do zapobiegania konfrontacji. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 6, 2024

„W czasie wydarzeń mających miejsce przy ul. Wiejskiej rannych zostało kilku policjantów.

Na obecną chwilę zatrzymano kilkanaście osób.

Część spośród protestujących osób próbowała przedostać się przez barierki zabezpieczające teren Sejmu. Zostało to im uniemożliwione” – przekazano wcześniej.

W czasie wydarzeń mających miejsce przy ul. Wiejskiej rannych zostało kilku policjantów. Na obecną chwilę zatrzymano kilkanaście osób. Część spośród protestujących osób próbowała przedostać się przez barierki zabezpieczające teren Sejmu. Zostało to im uniemożliwione. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 6, 2024

„W związku z fizyczną agresją niektórych spośród osób protestujących przy ul. Wiejskiej – wobec funkcjonariuszy policji – konieczne było wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. Należy podkreślić, że wcześniej osoby te były wzywane do zachowania zgodnego z prawem” – napisali stołeczni policjanci na platformie X.

W związku z fizyczną agresją niektórych spośród osób protestujących przy ul. Wiejskiej – wobec funkcjonariuszy Policji – konieczne było wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. Należy podkreślić, że wcześniej osoby te były wzywane do zachowania zgodnego z prawem. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 6, 2024

W sieci pojawiły się nagrania z protestu. „Policja brutalnie pacyfikuje rolników! Gaz i pałowanie – tak wygląda uśmiechnięta Polska Donalda Tuska” – napisał Michał Jelonek z Telewizji Republika.

Policja brutalnie pacyfikuje rolników! Gaz i pałowanie – tak wygląda uśmiechnięta Polska Donalda Tuska. #włączprawdę @RepublikaTV pic.twitter.com/XBjYdt9K11 — Michał Jelonek (@MichalJelonek) March 6, 2024

Policjant rzuca jakimś przedmiotem w rolników. Szef MSW Marcin Kierwiński ma ręce pełne roboty. Nie dość, że jego ludzie taśmowo robili dyplomy MBA w Collegium Humanum, to jeszcze teraz te działania policji. Skrin z nagrania: https://t.co/mVcFaa3K99 pic.twitter.com/dzKiMUgYnI — Marcin Dobski (@szachmad) March 6, 2024

Podczas protestu pojawili się m.in. politycy Konfederacji. Grzegorz Braun próbował deeskalować sytuację.