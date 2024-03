Prawnuk Stalina pisze do Ławrowa i przedstawia mu pewne propozycje

- Reklama -

Prawnuk Stalina Selim Bensaad, w „liście otwartym”, zasugerował ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi, ni mniej, ni więcej, tylko… rozwiązanie ONZ.

Jego propozycja rozwiązania ONZ ma być uzasadniona „niewypełnianiem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa” przez tę organizację. Styl jest dość ciekawy. Bensaad pisze: „Ja, jako potomek generalissimusa Josifa W. Stalina, wraz z Laną Parshiną (historyk i biograf rodziny Stalinów), zwracam się z apelem do S. Ławrowa”.

Bensaad pisze, że obserwował działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych i doszedł do wniosku, że urzędnicy i dyplomaci „nie dopełniają swoich obowiązków”. Sekretarz prasowy prawnuka Stalina, Wadima Gorzhankin, w swoim liście Bensaad przypomniał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona przy bezpośrednim udziale Stalina 26 czerwca 1945 r., aby pokojowo rozwiązywać spory geopolityczne i zapobiegać III wojnie światowej”.

Jako potomek „założyciela” ONZ, wnuk Stalina uznał, że ma coś w tej sprawie do powiedzenia. Jego zdaniem trzeba doprowadzić do restrukturyzacji lub rozwiązania się ONZ. Postuluje też przeniesienie siedziby ONZ do Moskwy lub Jałty, gdzie jego dziad był gospodarzem słynnej konferencji, która decydowała o geopolitycznych losach całego świata.

Przenosiny mają być konieczne, bo amerykańska administracja „wykorzystuje reżim wizowy” i inne instrumenty jako presję na delegację rosyjską. W liście ma też być o tym, że „ONZ udowodniła swoją niekompetencję w rozwiązywaniu kwestii zapobiegania ludobójstwu poszczególnych ludów i narodów, dopuściła do eksterminacji Rosjan w Donbasie i prowadzenia polityki podwójnych standardów w Strefie Gazy”.

W sumie niedaleko pada jabłko od jabłoni i aż dziw, że Putin jakoś pana Bensaada dodatkowo nie doceni…