Zbiorowy gwałt na turystce z Hiszpanii

Ofiara gwałtu szybko zgłosiła ten fakt przejeżdżającemu patrolowi policji. Dzięki temu doszło do do szybkiego aresztowania trzech domniemanych napastników. Do gwałtu doszło w piątek 1 marca, a ofiarą zbiorowego gwałtu była podróżująca po Indiach motocyklem Hiszpanka.

Trafiła do szpitala, a policja prowadzi dochodzenie i w dalszym ciągu ustala tożsamość napastników. Na razie aresztowano trójkę z nich, ale według mediów było ich więcej. Był to kolejny gwałt zbiorowy w Indiach, do którego doszło w dzielnicy Dumka w stanie Jharkhand, w regionie wschodnich Indii. Hiszpanka podróżowała na motocyklu i zatrzymała się, aby spędzić noc w namiocie.

Wieczorem została zaatakowana. Około godziny 23:00 udało się jej dotrzeć do radiowozu policyjnego, aby poprosić o pomoc. Została następnie zabrana do szpitala na leczenie.

Według oficjalnych danych, w 2022 r. w Indiach odnotowywano średnio prawie 90 gwałtów dziennie. Wiele spraw nie jest jednak zgłaszanych ze względu na stygmatyzację ofiar i brak zaufania do policji. W dodatku wyroki skazujące są rzadkie, a ściganie wielu spraw utknęło w martwym punkcie przez lata z powodu przepełnionych sprawami sądów.

Co pewien czas, dochodzi jednak do tak brutalnych gwałtów że budzi to echa na całym świecie. Najgłośniejszą sprawą był zbiorowy gwałt i morderstwo w autobusie w stolicy Indii, studentki Jyoti Singh w 2012 roku. Brał w nim udział kierowca autobusu i jego pięciu wspólników, w tym 17-letni nastolatek.

Jyoti została zgwałcona i była torturowana przez sześciu napastników, jej przyjaciółka została brutalnie pobita. Następnie dwie zakrwawione ofiary zostały wyrzucone z autobusu na ulicę. Śmierć Jyoti wywołała poważne protesty i zmusiła rząd do przyjęcia surowszych wyroków dla gwałcicieli, a nawet do wprowadzenia kary śmierci dla recydywistów.

Źródło: Times of India/ CNews