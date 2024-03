Marnotrawienie publicznych pieniędzy. Koncert z okazji 20-lecia Polski w UE znacznie szybciej, bo idą wybory

- Reklama -

Inowrocław zorganizuje huczny koncert z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Do takiego marnotrawienia środków publicznych wielu pewnie zdążyło się już przyzwyczaić. „Nowością” w tym przypadku jest zorganizowanie wydarzenia znacznie wcześniej, niż wskazywałaby na to data.

1 maja 2024 roku przypadnie 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wiele miast będzie z pewnością wydawać pieniądze podatników, by przypominać o tym wydarzeniu organizując liczne atrakcje dla mieszkańców. Wstęp na takie imprezy jest w teorii „darmowy”, choć oczywiście w rzeczywistości opłacany z podatków mieszkańców.

Swój koncert będzie miał Inowrocław. W tamtejszej Hali Widowiskowo-Sportowej zagra Lady Pank.

Co ciekawe jednak, koncert z okazji „20-lecia Polski w Unii Europejskiej” odbędzie się niemal dwa miesiące przed faktyczną rocznicą – już 7 marca. Władze miasta zachęcają wszystkich do obioru „darmowych” wejściówek.

Skąd tak szybki termin koncertu? Lokalni politycy nie przyznają tego oczywiście wprost, ale liczą, że dzięki koncertowi Lady Pank zyskają nieco poparcia przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Czyli po prostu przekupią wyborców za ich własne pieniądze.