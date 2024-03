Leniwy i cyniczny rząd Tuska. Bosak podsumowuje działania ws. rolników [VIDEO]

- Reklama -

Donald Tusk gra na czas. Robi to, co bardzo dobrze umie, to znaczy wchodzi w długie, niekonkluzywne rozmowy, obliczone na zmęczenie i zakiwanie przeciwnika – ocenia działania rządu ws. rolników wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie politycy Konfederacji podsumowali ostatnie dni protestów rolników i działania rządu Tuska w tej sprawie.

– Chcemy się odnieść do wczorajszych rozmów premiera Tuska z rolnikami i do tego, co dzieje się w ogóle w kwestii polityki rolnej, bowiem nie dzieje się nic! Nic istotnego. Minęło 10 dni od kiedy przedstawiliśmy projekt rozporządzenia rozszerzającego embargo, autorstwa Konfederacji. To jest bardzo prosty sposób, żeby skokowo spowodować zadowolenie rolników! Zadowolenie 70% Polaków, którzy popierają rolnicze protesty. A także, żeby zaprosić skutecznie przedstawicieli Komisji Europejskiej do stołu negocjacyjnego – rozpoczął Bosak.

– Tymczasem, co robi rząd Donalda Tuska? Gra na czas. Donald Tusk robi to, co bardzo dobrze umie, to znaczy wchodzi w długie, niekonkluzywne rozmowy, obliczone na zmęczenie i zakiwanie przeciwnika. Tym przeciwnikiem w tym wypadku są protestujący rolnicy. Strategia obliczona na rozproszenie ich energii, na przeciągnięcie, na grę na czas, na zmęczenie opinii publicznej tematem i zmęczenie protestujących protestami – uważa poseł Konfederacji i wicemarszałek Sejmu.

Bosak ma nadzieje, że tym razem ta „strategia” nie przyniesie sukcesu Tuskowi. Zapewnił, że Konfederacja stoi murem za rolnikami, będzie wspierać ich protesty i realizację wysuniętych przez nich postulatów. Chodzi m.in. o wstrzymanie zalewania i destabilizowania polskiego rynku produktów z Ukrainy oraz wstrzymanie absurdalnych przepisów niszczących rolnictwo, tzw. Zielonego Ładu. – Różnych biurokratycznych regulacji unijnych, a także regulacji biurokratycznych, komplikujących nieprawdopodobnie rolnictwo od strony administracyjnej rządu polskiego – mówił o „planie” klimatycznym UE.

– Rolnik musi być wolny. Rolnik musi zarabiać, musi mieć swobodę gospodarowania, a Polska musi mieć bezpieczeństwo żywnościowe. To jest to, czego chcemy, to jest to, co popieramy. Przy okazji warto zaznaczyć, że rolnicy nie wierzą w skuteczność działań rządu zapobiegających napływowi do Polski nawet tych czterech grup produktów, w tym zbóż, objętych obecnym embargiem. Stąd zaczynają protest, od dziś tygodniowy protest do 7 marca przy granicy z Litwą w Budzisku. Ponieważ wśród rolników są informacje, że to, co przejeżdża tranzytem przez Polskę, jest tuż za granicą przepakowywane i wraca do nas już jako zboże unijne – mówił Bosak.

Skrytykował rząd Tuska za „lenistwo, nicnieróbstwo i grę na czas”. Cała konferencja do obejrzenia poniżej.