Jaki samochód? Polacy zmądrzeli. Elektryków prawie nikt nie chce

- Reklama -

55 proc. Polaków woli samochody napędzane silnikiem spalinowym – wynika z badania „Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte. 18 proc. respondentów wybrałoby auto z silnikiem hybrydowym, a 6 proc. ankietowanych – w pełni elektryczny pojazd – dodano.

Z najnowszej edycji badania „Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte wynika, że Polacy nie planują w najbliższym czasie odwiedzin w salonach sprzedaży samochodów. „Jedynie 17 proc. rozważa kupno auta w trakcie kolejnych sześciu miesięcy. Wśród zdecydowanych na zmianę widać większe zainteresowanie samochodami prosto z salonu – 52 proc. osób planujących zakup zamierza nabyć zupełnie nowe auto” – podano w raporcie.

- Reklama -

Jego autorzy wskazują, że 62 proc. obecnie jeżdżących w Polsce aut to samochody używane. „Głównymi przyczynami decyzji o zmianie jest brak opłacalności inwestowania w dotychczasowy samochód (25 proc. odpowiedzi) oraz gotowość lub chęć zmiany pojazdu (22 proc.)” – wskazali autorzy raport.

Według badania Deloitte, polscy kierowcy są przywiązani do klasycznych rozwiązań. „Na pytanie dotyczące preferowanego napędu w nowym pojeździe 55 proc. ankietowanych wskazało silnik spalinowy. 18 proc. odpowiedzi dotyczyło silnika hybrydowego, a jedynie 6 proc. ankietowanych wykazuje zainteresowanie w pełni elektrycznym pojazdem” – poinformowano, zaznaczając, że jednocześnie co piąty konsument nie wie jeszcze, czym będzie napędzany jego nowy samochód.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„Mimo wielu działań mających na celu promocję samochodów zero i niskoemisyjnych Polacy wykazują przywiązanie do silników spalinowych. Z drugiej strony ponad 20 proc. konsumentów wydaje się otwarta na pojazdy z napędem alternatywnym, co stanowi szansę dla firm stawiających na elektromobilność” – zauważył dyrektor, lider sektora Automotive w Polsce, Deloitte Bartek Swatko.

Dodał, że nie bez znaczenia są także plany miast zakładające ograniczenie możliwości wjazdu najstarszymi i najbardziej emisyjnymi pojazdami do ścisłego centrum. „To, czy oferta samochodów innych niż spalinowe okaże się dostatecznie interesująca dla polskiego kierowcy, będzie zależało od wielu czynników, takich jak ceny pojazdu, dostępność infrastruktury szybkiego ładowania czy programy publicznych dopłat” – stwierdził.

Eksperci wskazali, że według danych Eurostatu liczba samochodów osobowych w Polsce oscyluje wokół poziomu 680 pojazdów na 1 tys. mieszkańców, co stanowi jeden z najwyższych wyników w krajach UE.

Dodali, że rezultaty najnowszej edycji Consumer Signals, potwierdzają europejskie dane: 67 proc. mieszkańców Polski posiada lub leasinguje auto. Wiek blisko połowy z nich nie przekracza ośmiu lat, natomiast pojazdy mające 15 i więcej lat stanowią ponad jedną czwartą wszystkich użytkowanych samochodów osobowych.

Ostatnia zima w Europie pokazała, że samochody elektryczne na mrozie potrafią tracić zasięg o połowę a ładowanie baterii często jest po prostu niemożliwe przy minusowych temperaturach. Zielona transformacja jest wprowadzana na siłę, a rzeczywistość robi swoje.