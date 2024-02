Korwin-Mikke: Dziś mamy mniej wolności niż za Hitlera i Stalina [VIDEO]

- Reklama -

Założyciel Najwyższego Czasu! i prezes partii KORWiN, Janusz Korwin-Mikke, był gościem Marcina Roli w telewizji wRealu24. Polityk stwierdził m.in., że przez „miliony drobnych rzeczy” mamy dziś mniej wolności niż „za Hitlera i Stalina”.

– Ilość wolności dzisiaj jest mniejsza niż w Związku Sowieckim i Trzeciej Rzeszy Hitlerowskiej łącznie – stwierdził Janusz Korwin-Mikkke w rozmowie na kanale wRealu24.

– […] Teraz obiektywnie jest tak, że dziś mamy znacznie mniej wolności. Musimy na przykład zapinać się pasami w samochodach, czego nie było za Hitlera i Stalina. Góral mógł i za Stalina i za Hitlera robić oscypki jakie chciał, a dzisiaj kontroluje go urzędnik Unii Europejskiej. To są miliony drobnych rzeczy, które powodują, że wolność jest straszliwie ograniczona – powiedział prawicowiec.

Korwin-Mikke: W demokracji rządzą su***syny

W rozmowie z Marcinem Rolą Janusz Korwin-Mikke wyraził ubolewanie nad tym, że coraz więcej ludzi chodzi na wybory. Zdaniem polityka m.in. stąd bierze się zła sytuacja Polski, bo wygrywają „su***syny, które umieją porywać masy”.

Prezes partii KORWiN natomiast nie zamierza przypodobywać się tłumom, o czym mówił w dalszej części rozmowy.

– Tak, ja głoszę sprawy niepoprawne politycznie. Tak, ja uważam, że cały ten ustrój jest do chrzanu. Nie trzeba zmienić kawałka. Cały ustrój oparty jest na niewłaściwej zasadzie. Trzeba zmienić zasadę, bo drobne reformy nic nie dadzą – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

– Wielu ludzi robiło takie reformy. Pani Thatcherowa świętej pamięci w Wielkiej Brytanii, świętej pamięci Ronald Reagan, czy Pinochet w Chile. I co się stało? Minęło kilkanaście lat i wszystko wróciło do normy i jest jeszcze gorzej niż przedtem – dodał polityk.

Zdaniem Korwin-Mikkego stało się tak, bo „nie zmieniono ustroju”. – Zmieniono tylko objawy – uważa polityk. – Jeżeli się walczy z grypą tylko przez obniżanie gorączki, to gorączkę można obniżyć, wkładając człowieka do wanny z lodem, ale przecież nie o to chodzi – uważa prezes partii KORWiN.

Korwin-Mikke: Wipler wciąga Konfederację w PiS

Polityk skrytykował także to, co dzieje się obecnie w Konfederacji. Prawicowiec powiedział, że Przemysław Wipler „Konfederację wciąga w PiS, co jest ostatnią rzeczą, którą chciałem”.

– Do głowy mi nie przyszło, że kolega Mentzen pozwoli koledze Wiplerowi takie herezje głosić – stwierdził prezes partii KORWiN.

Korwin-Mikke powiedział też, że Wipler prawdopodobnie już od dawna miał wpływ na Mentzena, o czym on sam nie miał pojęcia.

– Wygląda na to, że była to zaplanowana impreza – stwierdził polityk.

Korwin-Mikke: Walczę o wolny rynek, a robią ze mnie obrońcę pedofilii

Szef partii KORWiN powiedział także, że jego słowa są nagminnie przekręcane, lub wkłada mu się w usta „cudze słowa”, by go zdyskredytować.

– Efekt jest taki, że wyszło na to, że ja, który całe życie walczyłem o wolność i wolny rynek, nagle się okazało, że walczę o pedofilię – powiedział polityk.

Korwin-Mikke: Europa nie ma szans z Rosją

Korwin-Mikke odniósł się także do hipotetycznego starcia Europy z Rosją i stwierdził, że Europejczycy nie mają szans, bo obecnie wychowuje się dzieci, wpajając im zasadę, że „życie człowieka jest najwyższym dobrem”.

– Ja nie wiem, czy chociaż jeden Europejczyk na dziesięciu jest gotów pociągnąć za cyngiel, żeby kogoś zabić – stwierdził polityk.

Korwin-Mikke stwierdził, że to „Amerykanie muszą przyjeżdżać, żeby ratować biednych Europejczyków”.

Cały wywiad: