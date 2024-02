Awantura na proteście rolników. „Jaszczur” próbuje wejść na scenę, szarpie ludzi i wyzywa organizatorkę [VIDEO]

- Reklama -

„P*zda, która na mój widok się zes*ała” – tak Wojciech „Jaszczur” Olszański nazwał jedną z organizatorek protestu rolników, której uprzednio kazał „sp**dalać”. Rolnicy nie pozwolili patostreamerowi wejść na scenę i zakłócać marszu.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Wojciech „Jaszczur” Olszański próbuje przekonać jedną z organizatorek protestu rolników, by wpuściła go na scenę.

Patostreamer podnosi głos, pytając młodą kobietę m.in. o to, czy jest „Polką i tylko Polką” (na protestach pojawiały się także kaszubskie i śląskie flagi) oraz stwierdzając, że „g**no” wywalczą, jeśli nie wpuszczają na scenę ludzi takich jak on.

Gdy kobieta się nie ugięła i nie pozwoliła patostreamerowi wejść na scenę, ten rzucił do niej kilkukrotnie „sp**dalaj” i machając łapami odszedł.

Brawo rolnicy. Kremlowski prowokator Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski przegoniony z protestu przez organizatorów. I jak zawsze w przypadku wypowiedzi tego kacapa ostrzeżenie;) 18+ pic.twitter.com/8txgeR0kZp — Paweł Kukowski 🇵🇱 🇺🇦 🇱🇹🇺🇸 (@PawelKuki) February 28, 2024

Olszański, któremu nie powiodło się pod sceną, próbował nagabywać protestujących rolników, ale jego patologicznie wulgarny język i agresywna ekspresja sprawiały, że nie chcieli oni z nim rozmawiać.

– Tu jest p*zda, która na mój widok się zes**ła – powiedział do jednego z protestujących, wskazując pod scenę, Olszański. – Chciałem zabrać głos, bo jestem szefem partii nacjonalistycznej.

Gdy jego rozmówca stwierdził, że Olszański jest „kontrowersyjny”, patostreamer krzycząc „ja p**dole k**wa”, zamachnął się na niego i szarpnął jego ręką.

– Nie szarp go! – zaczęli krzyczeć zgromadzeni wokół rolnicy. Olszański, uspakajając się, zaczął odkrzykiwać, że został obrażony i twierdzić, że „żydowskie k**wy” z „Gazety Wyborczej” też twierdzą, że jest „kontrowersyjny”.

– Dobra uspokój się człowieku! – krzyknął do Olszańskiego rolnik trzymający kaszubską flagę.

– Ja mam się uspokoić? Ja jestem twój sojusznik! – odkrzyknął „Jaszczur”. – Jesteś Polakiem? Jesteś Polakiem? – pytał mężczyznę patostreamer.

– A co? – zapytał protestujący.

– Ja siedziałem za nacjonalizm! – odkrzyknął Olszański, a gdy rolnik stwierdził, że go „nie obchodzi, za co siedział”, „Jaszczur” krzyknął: – To p**dol się k*wa!

Wówczas rolnik także podniósł głos, odpowiadając: – Wychodź stąd!