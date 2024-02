Milionowe nagrody w resorcie finansów. Premie po… 2 tygodniach urzędowania platformersów

- Reklama -

Jak donosi money.pl, minister finansów Andrzej Domański już w pierwszych tygodniach pracy swojego zespołu w resorcie przyznał nagrody w wysokości 3,9 mln złotych. Ministerstwo próbowało ukryć informacje o tych milionowych premiach.

Andrzej Domański został ministrem w rządzie Donalda Tuska 13 grudnia 2023 roku. Premie w jego resorcie finansów zostały przyznane w ciągu dwóch tygodni – między 13 grudnia, a 26 grudnia.

Domański oczywiście apelował po objęciu urzędu o przejrzystość finansów publicznych. Tymczasem, gdy redakcja portalu money.pl zwróciła się do resortu finansów o konkretne kwoty na dodatki do pensji i odpowiedź, do kogo trafiły, ministerstwo nie chciało podać tych wyjaśnień.

– Żądanie podania uzasadnienia przyznania konkretnym pracownikom nagród nie stanowi informacji publicznej – brzmiała informacja jeszcze w styczniu 2024 roku.

W końcu ministerstwo potwierdziło jednak, że premie zostały wypłacone.

– Nagrody w wyskości 3,9 mln zł zostały przyznane w ramach projektu finansowanego ze środków UE. Nagrody zostały przyznane członkom korpusu służby cywilnej, a także osobom zajmującym stanowiska pomocnicze, robotnicze, obsługi lub wewnętrznej służby ochrony oraz funkcjonariuszom – poinformował resort.

źródło: money.pl