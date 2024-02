Nowy bohater TVN24 i Platformy

- Reklama -

Niejaki Jacek Mykita, były ZOMO-owiec w Warszawie, a potem absolwent szkoły SB w Legionowie (Wyższa Szkoła Oficerska MSW im. F. Dzierżyńskiego), stał się bohaterem niektórych mediów, bo „postawił się” Kaczyńskiemu.

Jednak media te nie przypominają jego życiorysu. Widz nie dowie się, że chodzi o SB-eka, który „nienawiść do prawicy wyssał” z ustawy dezubekizacyjnej. Mykita w III RP trafił do UOP, a później do ABW.

Major Jacek Mykita, który zakwalifikował się pod „ustawę dezubekizacyjną” okazał się „prowokatorem” w Leżajsku, który zagadywał Jarosława Kaczyńskiego o „kłamstwo smoleńskie” – „Panie pośle, 8 lat rządziliście, a gdzie jest wrak ze Smoleńska? Przez 8 lat oszukiwał pan ludzi, stworzył pan ideologię smoleńską, wielkie kłamstwo smoleńskie”.

Lider PiS mówił z kolei o „prowokatorach” rodem z Moskwy i dodał, że „nawet na tej sali są ludzie Putina”. Jednak „rodzimej dosyć jest kanalii” – chciałoby się zacytować piosnkę barda.

Pan Mykita dodatkowo, zaraz po wyjściu ze spotkania z Kaczyńskim, spotkał przechodzącą obok „z tragarzami” reporterkę TVN24. Aby teorię spiskową pogłębić, warto wspomnieć, że tenże SB-ek pojawiał się też na wiecach Donalda Tuska (w rudej peruce), gdzie odgrywał już rolę zatroskanego wyborcy PO.