Wagony opróżnione. Sprawą zajęła się policja. Ukraińcy rugają Polaków [VIDEO]

W Kotomierzu k. Bydgoszczy wysypano na tory kukurydzę z ośmiu wagonów – potwierdziła Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w każdym wagonie mogło być 60 ton zboża. Może być to zboże z Ukrainy.

Jak dowiedziała się PAP, policjanci otrzymali zgłoszenie w niedzielę rano.

– Z 8 wagonów znajdujących się na bocznicy kolejowej w Kotomierzu k. Bydgoszczy została wysypana kukurydza. Policjanci pracują cały czas na miejscu – powiedziała Kowalska. Sprawdzany jest monitoring. Nie wiadomo jeszcze, kiedy doszło do wysypania i kto to zrobił. Policja nie potwierdza także, co to za zboże.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w każdym wagonie mogło być 60 ton.

W niedzielę wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow poinformował, że w Polsce „zniszczono 160 ton ukraińskiego zboża, które było transportowane do portu w Gdańsku, by trafić do innych krajów”.

„Na zdjęciach widać 160 ton zniszczonego ukraińskiego zboża. Zboże jechało tranzytem do portu w Gdańsku, a stamtąd do innych krajów. Czwarty przypadek wandalizmu na polskich stacjach kolejowych. Czwarty przypadek bezkarności i nieodpowiedzialności” – grzmiał Kubrakow na platformie X, dołączając fotografie z wysypanym z wagonów kolejowych zbożem.

