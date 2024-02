Korwin-Mikke: Dwa lata temu nie uwierzyłem Putinowi

- Reklama -

„Oby ta wojna w tym momencie się skończyła! Dwa lata – i wystarczy!” – pisze Janusz Korwin-Mikke i wyjawia, że 2 lata temu nie uwierzył Władimirowi Putinowi.

„2 lata temu nie uwierzyłem JE Włodzimierzowi Putinowi. Uznałem, że tylko wariat przez dwa miesiące ostrzega, że uderzy; a więc: nie uderzy” – pisze w swoich mediach społecznościowych założyciel Najwyższego Czasu! Janusz Korwin-Mikke.

- Reklama -

„Tak myśleli wszyscy myślący. Szef wywiadu RFN 23-II przyjechał do Kijowa i z kolegami z wywiadu Ukrainy tęgo zapili. Zaskoczenie było pełne!” – stwierdza polityk i publicysta.

2 lata temu nie uwierzyłem JE Włodzimierzowi Putinowi. Uznałem, że tylko wariat przez dwa miesiące ostrzega, że uderzy; a więc: nie uderzy.

Tak myśleli wszyscy myślący. Szef wywiadu RFN 23-II przyjechał do Kijowa i z kolegami z wywiadu Ukrainy tęgo zapili. Zaskoczenie było pełne! — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) February 24, 2024

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

W kolejnych wpisach Korwin-Mikke kontynuuje wątek: „Przez następne miesiące oglądaliśmy blamaż Rosjan, którzy najwyraźniej mieli fałszywe dane o Ukrainie i nie zdawali sobie sprawy z nafaszerowania jej zachodnią bronią i nacjonalistyczną propagandą. Widzieliśmy poroniony atak na Kijów. Oglądaliśmy kłamstwa propagandowe z obu stron i całkowitą podległość „polskich” mediów wojennej cenzurze ukraińskiej” – twierdzi prezes partii KORWiN.

„Dopiero teraz zaczyna się to zmieniać. Gdy z kolei Amerykanie uznali, że nie docenili przeciwnika. A teraz to oni głównie za to płacą. Oby ta wojna w tym momencie się skończyła! Dwa lata – i wystarczy!” – dodaje prawicowiec.

Przez następne miesiące oglądalismy blamaż Rosjan, którzy najwyraźniej mieli fałszywe dane o Ukrainie i nie zdawali sobie sprawy z nafaszerowania jej zachodnią bronią i nacjonalistyczną propagandą. Widzieliśmy poroniony atak na Kijów. Oglądaliśmy kłamstwa propagandowe z obu stron — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) February 24, 2024