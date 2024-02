Kaczyński miał otrzymać tajny raport. W PiS zapanowała konsternacja

- Reklama -

Jarosław Kaczyński miał otrzymać od Jacka Kurskiego raport dot. porażki wyborczej PiS. Dokument przeznaczony jest tylko dla oczu prezesa i nikt inny w partii go nie oglądał.

Dokument na Nowogrodzką zaniósł były prezes TVP Jacek Kurski. Raportu nie pozwolono przeczytać nawet najważniejszym osobom w PiS-ie.

Do treści miał jednak dotrzeć portal Gazeta.pl, który twierdzi, że Kurski oskarża w nim sporo osób o przyczynienie się do tego, że PiS nie utrzymał władzy.

„Winą za utratę władzy wini tych wszystkich, którzy rok temu doprowadzili do usunięcia Jacka Kurskiego z fotela prezesa TVP (choć akurat nie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który o tym ostatecznie zadecydował), a zwłaszcza byłego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza i jego najbliższego współpracownika Przemysława Herburta, wtedy prokurenta TVP” – czytamy.

Onet z kolei podaje, że raport Kurskiego miał wywołać w partii spore poruszenie i być powodem do niepokojów.

„Jak słyszymy od polityków PiS sam wyciek takiego dokumentu do mediów, jak i ujawnione przez dziennikarzy same wnioski z analizy wywołały w partii sporą konsternację. Spotkać się miały one także z dużą krytyką w centrali na Nowogrodzkiej oraz stwierdzenie, że raport ten jest takim hymnem pochwalnym dla TVP pod wodzą Jacka Kurskiego i szefa TAI Jarosława Olechowskiego” – czytamy.

– Jeśli rzeczywiście jest tam stwierdzenie, że TVP Kurskiego i Olechowskiego docierała skutecznie do Polaków z prawdą o Polsce, to nawet w naszej partii budzi to śmiech. Wiemy przecież, jak było. Ten raport potwierdza, że świat według Jacka Kurskiego był kompletnie odklejony od rzeczywistości – mówi źródło Onetu.