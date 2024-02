Bosak OSTRO o Zełeńskim. „Za taką przysługę powinien on Polsce zapłacić ustępstwami”

- Reklama -

Propozycja wspólnego spotkania rządów na granicy polsko-ukraińskiej 24 lutego to próba poprawianie sobie PR przez Wołodymyra Zełenskiego polskim kosztem – ocenił w czwartek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji zaznaczył, że za taką przysługę powinien on Polsce zapłacić ustępstwami.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do premiera Donalda Tuska o spotkanie rządów dwóch państw na wspólnej granicy, do którego miałoby dojść jeszcze przed sobotnią, drugą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na jego państwo. Zełenski poprosił też prezydenta Andrzeja Dudę o wsparcie tego dialogu.

- Reklama -

– Spotykanie się dwóch rządów na granicy, to jest gest czysto teatralny, ponieważ prawdziwe rozmowy prowadzone są na szczeblu roboczym i w stolicach swoich państw. Wiem, że odbywały się one w Warszawie i w Kijowie – powiedział w czwartek w radiu Wnet wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– To, o co prosi prezydent Zełenski, to przysługa dla niego, żeby mógł się pokazać jako twardy negocjator załatwiający problemy swojego państwa. Za taką przysługę powinien on Polsce zapłacić ustępstwami – ocenił Bosak.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Powiedział, że „premier Tusk powinien swoją obecność na granicy uzależnić od tego, co dzieje się na szczeblu roboczym”.

– Jeżeli w tych rozmowach pojawiło się korzystne dla Polski porozumienie, to powinien w to wchodzić, natomiast jeśli jesteśmy tam lekceważeni i nic się nie dzieje, to należy propozycję prezydenta Ukrainy potraktować jako próbę poprawianie sobie PR przez Wołodymyra Zełenskiego polskim kosztem, więc nie należy dawać mu tej przysługi – powiedział Bosak.

Dopytywany, czy widzi asertywność premiera Tuska wobec Ukrainy, lider Konfederacji powiedział, że „na razie nie widzi”. – To wynika z braku asertywności wobec Brukseli – dodał.

– Żeby twardo zagrać z Kijowem, to trzeba byłoby zrobić, to co Konfederacja zaproponowała w środę, czyli wydać rozporządzenie rozszerzające embargo na produkty wjeżdżające do Polski. Problem polega na tym, że takie rozporządzenie ustawiałoby nas na kursie kolizyjnym nie tylko z Kijowem, ale także z Brukselą – wyjaśnił Bosak.

Podkreślił, że „najważniejsze jest dla Polski utrzymanie suwerenności żywnościowej, utrzymanie własnych gospodarstw rolnych i produkcji żywnościowej”. – Mamy to wpisane do Konstytucji RP, bo to ma charakter strategiczny – zauważył jeden z liderów Konfederacji.

Ocenił, że „eksport, który obecnie idzie z Polski na Ukrainę, wynika z toczącej się w tym kraju wojny”. – Jeśli zapanuje tam pokój, to Ukraina ponownie rozpocznie dużą produkcję żywności i przewaga eksportowa Polski może zniknąć – powiedział Bosak.

Zwrócił uwagę, że „na świecie jest bardzo dużo odbiorców polskiej żywności”. – Nasza żywność jest dobra, atrakcyjna i możemy ją eksportować na wszystkie kierunki, dlatego nie opłaca nam się w imię okresowej przewagi w nadwyżce eksportowej do Ukrainy zamykać swojego rolnictwa i niszczyć jego podstaw ekonomicznych – oświadczył Bosak.

– Poprawienie bilansu handlowego jest bardzo dobrym celem, ale nie jest on ponad suwerennością żywnościową i stabilnością rynku rolnego – powiedział polityk Konfederacji.