Nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry. „Czeka go poważna operacja”

Wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik zdradza nowe szczegóły na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Mówi także o przesłuchaniu polityka przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

Wszystkich komentatorów życia politycznego zdziwił fakt, że Zbigniew Ziobro nie był obecny 11 grudnia 2023 roku w Sejmie, gdy odbywało się tak ważne, ostatecznie przegrane, dla jego obozu głosowanie nad rządem Mateusza Morawieckiego.

Szybko jednak okazało się, że absencja Ziobry spowodowana była złym stanem zdrowia. Na łamach „Do Rzeczy” powiedział o tym sam były minister sprawiedliwości, ale szczegółów nie zdradzał. Media szybko obiegły pogłoski o raku, które niestety ostatecznie zostały potwierdzone.

Teraz wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik ujawnił więcej informacji na temat stanu zdrowia swojego szefa.

Ziobro przed komisją śledczą

W poniedziałek Zbigniew Ziobro miał stanąć przed komisją śledczą ws. Pegasusa. – Pan minister Zbigniew Ziobro sam poprosił o to, żeby był przesłuchiwany. Rozmawiałem z nim bardzo późno wieczorem wczoraj. To my składaliśmy wniosek, by przesłuchać ministra Zbigniewa Ziobro. W tej chwili nie jest to możliwe, ponieważ jest bardzo ciężko chory, czeka go poważna operacja – twierdzi Wójcik.

Polityk dodał, że „minister Zbigniew Ziobro jest gotowy stawić się przed komisją”. – To był wniosek Suwerennej Polski, żeby przesłuchać ministra Ziobro. W tej chwili nie jest to możliwe, będzie to możliwe za kilka miesięcy zapewne. Ma zaawansowaną postać nowotworu przełyku. Rokowania, jeśli chodzi o tę chorobę są trudne – stwierdził.

Wójcik: Chce zabić ten nowotwór, ale nie jest faworytem w tej walce

– W momencie, kiedy zdiagnozowano ten nowotwór, były przerzuty. Minister Ziobro chce zabić ten nowotwór, na pewno nie jest faworytem w tej walce, ale jest zdeterminowany, jest w dobrej formie psychicznej. Chce powrócić do polityki i rozliczyć Tuska i Bodnara. Jest po trzeciej dawce chemioterapii, po radioterapii, jest przed operacją – wyjawił wiceprezes Suwerennej Polski.