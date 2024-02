Dziejowa misja Polski. Grzegorz Braun: „Ratujmy Europę przed eurokołchozowymi komisarzami z Brukseli” [VIDEO]

- Reklama -

Jeżeli Polska ma jakąś misję na scenie dziejowej, to to jest właśnie ta misja. Ratujmy Europę przed eurokołchozowymi komisarzami z Brukseli – powiedział Grzegorz Braun na konferencji prasowej, podczas której sprzeciwiał się unijnej polityce klimatycznej.

Konfederacja Korony Polskiej, partia współtworząca Konfederację Wolność i Niepodległość, zorganizowała konferencję prasową w Sejmie, podczas której krytycznie mówiła o europejskim „Zielonym Ładzie” i wskazywała na potrzebę „leczenia” przyczyn, a nie objawów.

Politycy z partii Grzegorza Brauna wyliczali liczne zagrożenia, jakie płyną dla Polski z tytułu wprowadzania unijnej tzw. zielonej polityki narzucanej w imię „walki z globalnym ociepleniem”.

Sam Braun mówił, że polityka, jeśli już musi być klimatyczna, to powinna stwarzać dobry klimat dla biznesu, dla gospodarki, dla przedsiębiorczości. – Ze szczególnym uwzględnieniem polskiej przedsiębiorczości rolno-spożywczej. Po to, żeby Polak u siebie, na swoim mógł cieszyć się bezpieczeństwem także w wymiarze żywnościowym – mówił poseł, odnosząc się do ostatnich protestów rolników.

Braun sugerował, że przy takiej Unii Europejskiej Polska powinna rozważyć opuszczenie jej szeregów. – Ratuj się, kto może! Precz z eurokomuną! Zielony Ład, Fit for 55 – jesteśmy przeciwnikami. Jesteśmy przeciwnikami zamykania, zaorania polskiego rolnictwa i polskiego górnictwa i jesteśmy przeciwnikami tych wszystkich księżycowych doktryn eurokołchozu – kontynuował poseł.

– Chcemy ratować nie tylko Polskę, ale i Europę przed eurokołchozem. Jeżeli Polska ma jakąś misję w tej dziedzinie, na scenie dziejowej, to to jest właśnie ta misja. Ratujmy Europę przed eurokołchozowymi komisarzami z Brukseli – podsumował Braun podkreślając, że Konfederacja stoi po stronie „normalności, wolności, bezpieczeństwa”. Cała konferencja do obejrzenia poniżej.