Sośnierz OSTRO o rządowej „pomocy” dla koncernów. „To się musi skończyć” [VIDEO]

Polityk Konfederacji Dobromir Sośnierz wyjaśnił na antenie Telewizji Republika, skąd czerpią przewagę koncerny. Wskazał, że rząd nie powinien im udzielać jakiejkolwiek „pomocy” z kieszeni podatników.

– Nie chodzi o to, że my zakazujemy budować Intelowi fabryki w Polsce, tylko że Intel liczy na jakąś pomoc publiczną – podkreślił Sośnierz.

– Nie uważam, że jakiekolwiek koncerny, zwłaszcza zagraniczne, powinny dostawać od rządu jakąś pomoc publiczną. Niby z jakiej racji podatnicy mają się dokładać do cudzego interesu? – pytał retorycznie.

– Firmy powinny być niezależne od rządu, w ogóle nie powinny z rządem nic negocjować. Jak ktoś chce przychodzić i budować fabrykę, proszę bardzo, mamy prawo, mamy zasady, kupcie sobie teren, róbcie sobie fabrykę – wskazał.

– Wszędzie politycy kradną, wszędzie politycy oszukują, wszędzie politycy uczą się wyzyskiwać obywateli na rzecz zaprzyjaźnionych koncernów, ale nie widzę powodu, żebyśmy to samo musieli robić u siebie – ocenił Sośnierz.

– Potem się dziwimy, że koncerny rosną w siłę i kilka procent ludzkości, czy tam ułamek procenta ludzkości, posiada pół Ziemi. No właśnie dlatego, że pompujemy pieniądze podatnika na rzecz wielkich korporacji. I to się musi skończyć – skwitował polityk.

Jak zaznaczył, „jest wielkim entuzjastą tego, żeby Intel u nas inwestował – na uczciwych, normalnych, rynkowych zasadach”. – Ale nikt, żadna firma, żaden zakład pracy, żadna korporacja, nie powinna czerpać pieniędzy z kieszeni polskiego podatnika, zwłaszcza że polscy przedsiębiorcy dostają od rządu tylko możliwość płacenia podatków, kontrole, inspekcje, wymogi i nie wiadomo co, a jak przychodzi Chińczyk albo jankes, to tutaj ściele się przed nim dywany i mówi: Ty to dostaniesz preferencyjne warunki, w ogóle nie musisz na nic płacić, w ogóle jest fajnie, siedź, zarabiaj sobie – wskazał.

– Tak nie może być, że my własnych obywateli dyskryminujemy na rzecz inwestycji, polscy obywatele muszą się zrzucać w podatkach, ciężko zarobionych przez te małe przedsiębiorstwa, żeby powstał jakiś gigant, który im zabierze robotę – skwitował Sośnierz.