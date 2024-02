Karolina Pikuła na prezydenta Rzeszowa

- Reklama -

Karolina Pikuła z Konfederacji będzie kandydować na prezydenta Rzeszowa w najbliższych wyborach samorządowych. Ugrupowanie w poniedziałek przedstawiło swoich kandydatów na prezydenta stolicy Podkarpacia oraz do sejmiku województwa.

O fotel prezydenta Rzeszowa zawalczy z Konfederacji Karolina Pikuła. Przedstawiając kandydatkę poseł Grzegorz Braun powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej przed Ratuszem, że to liderka wielu protestów, manifestacji patriotycznych, „w obronie zdrowia, życia, wolności, ludności bezpieczeństwa Polaków”, znana nie tylko na Podkarpaciu, ale i w kraju. „Matka, żona, działaczka, aktywistka” – dodał.

Pikuła jest także kandydatką Konfederacji do Rady Miasta z okręgu nr 4.

Kandydatka zapewniła, że ona i ugrupowanie, które reprezentuje, ma pomysły i wartości, które chcą wprowadzić w Ratuszu i sejmiku. Zaznaczyła, że jest społecznikiem, a swoją działalność rozpoczęła w sektorze charytatywnym pomagając m.in. Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości matkom samotnie wychowujące niepełnosprawne dzieci.

Przypomniała, że Konfederacja uzyskała na Podkarpaciu, w ostatnich wyborach parlamentarnych jeden z najlepszych wyników – prawie 10 proc. (w okręgu nr 23 – 9,48 proc., w okręgu nr 22 – 8,62 proc. – PAP)

„Więc wierzymy, że zarówno sejmik, rady gmin, powiatów, a także Ratusz jest do odzyskania. Jesteśmy dla państwa, dołączajcie do naszej kampanii, bardzo was o to prosimy bo mierzymy siły na zamiary” – zaapelowała Pikuła.

Zaznaczyła, że Konfederacja jest za decentralizacją samorządów i żąda zakończenia ideologii „15-minutowych miast, zeroemisyjnych miast” i dyskryminowania mieszkańców, których nie stać na samochody elektryczne.

„Ja, jako kandydat na prezydenta, bez względu na barwy polityczne, chcę i jestem otwarta dla wszystkich wyborców, dla wszystkich mieszkańców, bo my chcemy być sługami rzeszowian, sługami narodu polskiego” – zapewniła Pikuła.

Konfederacja zaprezentowała także swoje „jedynki” z poszczególnych okręgów do sejmiku wojewódzkiego.

Z okręgu nr 1 (Rzeszów, pow. leżajski, łańcucki, rzeszowski) z pierwszego miejsca na liście Konfederacji wystartuje Tomasz Buczek, prezes podkarpackiego Ruchu Narodowego, inżynier budownictwa, prywatny przedsiębiorca, w ostatnich wyborach startował bezskutecznie do Sejmu; z okręgu nr 2 (pow. dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski) wystartuje Wojciech Zboch, bezpartyjny samorządowiec, inżynier gospodarki przestrzennej; w okręgu nr 3 Tarnobrzeg pow. kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski Bogusław Tofilski), radny sejmiku wojewódzkiego w latach 2002-2010, pracownik administracji samorządowej, żołnierz OT i członek ochotniczej straży pożarnej, od trzech kadencji sołtys w gminie Ulanów; w okręgu nr 4 (Przemyśl, pow. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski) Mirosław Majkowski, bezpartyjny samorządowiec radny miasta Przemyśla, prezes związku gmin fortecznych powiatu przemyskiego, prezes gospodarki komunalnej w Dubiecku rekonstruktor historyczny; z okręgu nr 5 (Krosno, pow. bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki) Adam Berkowicz prywatny przedsiębiorca, nauczyciel dyplomowany, społecznik, prezes w swoim okręgu partii Nowa Nadzieja.

„To Bizancjum, które zbudowało sobie z sejmiku województwa podkarpackiego Prawo i Sprawiedliwość musi się zakończyć, musimy położyć temu kres i wiem, że Konfederacja da ku temu odpowiednie podbudowy. Ruszymy niebawem w teren, ruszymy z kampanią, po to, aby odbić sejmik z rąk Prawa i Sprawiedliwości” – zapowiedział Tomasz Buczek.