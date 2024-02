Wojenny odlot Szymona Hołowni. „Szymek, dajesz!” [VIDEO]

- Reklama -

– Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz – grzmiał w Kielcach Szymon Hołownia. Słowa współprzewodniczącego Trzeciej Drogi skomentowali Roman Fritz z Konfederacji, redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer i analityk Krzysztof Szczawiński.

– Mam dla was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy, że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem, mądrych przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz, Putin jest wrogiem ludzkości – mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konwencji Trzeciej Drogi w Kielcach.

Internet wyśmiał to kozakowanie Hołowni i prężenie muskułów przez marszałka Sejmu stało się takim samym memem, jak słynne słowa Andrzeja Dudy o tym, że prezydent „musi być twardy”.

Przemówienie marszałka skomentował m.in. Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Poseł zauważył, że po minie Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przewodzi Trzeciej Drodze wraz z Hołownią, a jednocześnie jest szefem MON, widać, że nie podziela bojowego nastroju marszałka.

„Co za kabaret!” – napisał Fritz i zapowiedział, że zada „odpowiednie pytanie” Hołowni z mównicy sejmowej.

💣A więc jednak jesteśmy światowym mocarstwem.

💣Zwróćcie uwagę na minę Kosiniaka-Kamysza @MON_GOV_PL

💣Co za kabaret!

💣Postaram się zadać odpowiednie pytanie panu @szymon_holownia z mównicy sejmowej w nadchodzącym tygodniu.@GrzegorzBraun_ @KoronyPolskiej @KoronaMlodych… https://t.co/FMKpPWhzxC — Roman Fritz (@Roman_Korona) February 18, 2024

Marszałka Sejmu wyśmiał także redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer. Dziennikarz napisał na X:

„Podobno Szymon Hołownia już wybrał elitarny oddział do zgładzenia Putina. Tym oddziałem jest żeńskie komando śmierci że Straży Marszałkowskiej” i „Hołownia ogłosił, że aresztuje Putina, a może nawet go zlikwiduje. Żarty się skończyły. Szymek, dajesz!”.

Podobno Szymon Hołownia już wybrał elitarny oddział do zgładzenia Putina. Tym oddziałem jest żeńskie komando śmierci że Straży Marszałkowskiej. — Tomasz Sommer (@1972tomek) February 18, 2024

Hołownia ogłosił, że aresztuje Putina, a może nawet go zlikwiduje. Żarty się skończyły. Szymek, dajesz! — Tomasz Sommer (@1972tomek) February 17, 2024

O dłuższą analizę natomiast pokusił się analityk i matematyk, który pracował dla największych światowych banków – Krzysztof Szczawiński.

„Problem jest taki, że mamy do czynienia z człowiekiem niezrównoważonym i nieodpowiedzialnym. Dwukrotnie (!) wstępował do zakonu, a potem formatowała go telewizja, czyli nastawienie na robienie show i przypodobywanie się widzom i sponsorom… Stąd później to absurdalne dziecinne płakanie, stąd śliskie poglądy, a w zasadzie ich brak – człowiek pod publiczkę gotów jest powiedzieć cokolwiek, dobrze czując na co jest w danym momencie emocjonalne zapotrzebowanie… Widzów i sponsorów…” – pisze Szczawiński w swoich mediach społecznościowych.

„To jest zupełnie inny tryb myślenia niż gdy jest się odpowiedzialnym za konsekwencje swoich decyzji… W danym wypadku mamy do czynienia z mocarstwem, które dopiero co jasno zadeklarowało (inna sprawa czy można temu wierzyć), że zaatakuje nas tylko w przypadku ataku z naszej strony – no i proszę…” – dodaje.

„Ludzie się chyba niestety będą musieli boleśnie przekonać jakie są konsekwencje powierzania władzy takim ludziom…” – kończy swój wpis analityk.