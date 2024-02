SKANDAL! Ukraiński prowokator znieważył polską flagę. „Podcierał sobie tzw. cztery litery” [VIDEO]

- Reklama -

W sieci pojawiło się nagranie rolników z organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś. Z relacji jednego z mężczyzn wynika, że doszło do prowokacji ze strony ukraińskiej i znieważenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

– Przed chwilą, dosłownie przed minutą, doszło do bardzo, bardzo, bardzo złego incydentu ze strony obywateli Ukrainy. Tutaj, w tym miejscu, przyszło dwóch Ukraińców. Jeden, przy barierkach, nagrywał, jak drugi znieważał nasze barwy narodowe. Podcierał sobie tzw. cztery litery naszą flagą – relacjonował jeden z polskich rolników.

– Zostaliśmy sami, jako obywatele złapaliśmy gościa, zawołaliśmy policję i policja w tym momencie przeprowadza dochodzenie, dlaczego przyszli, dlaczego znieważają polską flagę narodową – dodał.

– Ukraińcy u nas, w Polsce (…) prowokują nas, żebyśmy ich oskarżali (…). Jak to wygląda? My im pomagamy a oni (robią) taki incydent i tak nas prowokują, że przychodzą tu, na przejście, biorą naszą flagę narodową i wycierają sobie tyłek – (…) za tę pomoc, której myśmy im tyle dali – wskazał.

– Ja osobiście temu panu ten telefon odebrałem, przekazałem funkcjonariuszom policji, żeby sprawdzili i opublikowali. Nie wiem, czy to opublikują i przekażą to mediom. Wiemy, kto to robił. Złapaliśmy go tutaj i chcemy, żeby policja wyciągnęła z tego konsekwencje i wnioski na przyszłość – skwitował.

Nagranie podał na platformie X poseł Konfederacji Włodzimierz Skalik. „Skandal!!! Ukraińscy prowokatorzy znieważyli polską flagę! @PolskaPolicja oczekujemy działań!” – napisał.