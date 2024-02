Duda i Tusk zostali razem zaproszeni do Białego Domu

- Reklama -

15 lutego Biały Dom wystosował wspólne zaproszenie do polskich przywódców – prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. – Prezydent Biden nie może się doczekać spotkania – mówi John Kirby.

Duda i Tusk pojawią się razem w Waszyngtonie 12 marca, w 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Z prezydentem Bidenem będą rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa.

– To naprawdę wspaniała okazja, żeby w 25. rocznicę wejścia Polski do NATO spotkać się z jej przywódcami – powiedział na konferencji prasowej koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby.

– To również szansa, żeby pokazać wdzięczność za wszystko, co zrobiła Polska, nie tylko jako wspaniały sojusznik, ale również wspierając Ukrainę zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i przyjmując do siebie półtora miliona obywateli Ukrainy. Polacy są szczodrzy, pełni ducha, zdecydowani we wsparciu Ukrainy i sojuszu. Prezydent Biden czeka z niecierpliwością na spotkanie z oboma przywódcami w Waszyngtonie – dodał.

Zapytany o to, dlaczego prezydent i premier zostali zaproszeni razem, Kirby odpowiedział: – To wszystko zostało zrealizowane w konsultacji z naszymi polskimi odpowiednikami. Powtórzę: prezydent Biden nie może się doczekać na spotkanie.

Zaproszenie w swoich mediach społecznościowych skomentował już prezydent Andrzej Duda.

„Wspólna wizyta Prezydenta i Premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach” – napisała głowa państwa. „Polska, wydając 4% PKB na obronność, jest wiarygodnym sojusznikiem i wzorem dla innych państw Sojuszu” – dodał Duda.