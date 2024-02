Rok po ataku ABW

- Reklama -

Równo rok temu ABW zaatakowało nczas.com. Władza się zmieniła, blokada trwa, a ja dowiaduję się o kolejnych represjach. Założyliśmy dwie sprawy: w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który uparcie milczy, oraz sprawę o ochronę dóbr osobistych przeciwko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW też konsekwentnie milczy i nie chce wyjaśnić, co właściwie do nas ma. Będę konsekwentnie dążył do wyjaśnienia, dlaczego państwo polskie chce zniszczyć jedyną wolną polską gazetę i zrobię wszystko, by panowie Kamiński i Morawiecki za to odpowiedzieli. Dziękuję wszystkim za wsparcie, dzięki któremu nasze media trwają i będą trwały.

Tymczasem nowa władza odsłania swoją zamordystyczną twarz. Marszałek Szymon Hołownia w miniony piątek poinformował o skreśleniu dwóch punktów obrad: pierwszego czytania obywatelskiego projektu o zatrzymaniu pochodu lobby sodomickiego i o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami Żydów. Okazuje się, że niektórzy obywatele, zwracający uwagę na patologie dziejące się w Polsce, nie mają prawa głosu, nawet jeśli zgodnie z prawem zbierają setki tysięcy podpisów popierających ich zdanie. Bo to zdanie nie podoba się nowemu marszałkowi. Szczerze powiedziawszy dotąd sądziłem, że najgorszym marszałkiem w historii była Elżbieta Witek. Jednak Szymon Hołownia ze swoją butą, chamstwem i arogancją już ją zdążył przeskoczyć.

Wychodzą też nowe ciekawe fakty na temat sprawowania władzy przez PiS. – W ciągu przeszło sześciu lat mojej pracy w PISF najczęściej dotowanymi reżyserami były panie Agnieszka Holland, Małgorzata Szumowska czy Kinga Dębska (dane dostępne na stronie PISF). Projekty zgłaszane przez wyżej wymienione twórczynie trudno nazwać częścią politycznej agendy PIS – zdradził powołany przez PiS dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski. Wybraniec PiS Śmigulski chwali się też, że finansował filmy dla sodomitów. Natomiast wraz z Jackiem Kurskim zablokował mój film o Jedwabnem. Tak, PiS kierował do produkcji antypolskie i sodomickie filmy, a blokował produkcje, które miały pokazać prawdziwą historię Polski! Czy kogoś to jeszcze dziwi?

Niestety sytuacja w środowisku prawicy wolnościowej nadal nie jest wyjaśniona, politycy rządzący tym środowiskiem doprowadzili do tego, że wybory samorządowe najprawdopodobniej już na starcie są dla nas przegrane. Trzeba walczyć o to, by do wyborów unijnych w końcu środowisko się pozbierało i przestało zawstydzać swoich wyborców. Czy tak się stanie? Zobaczymy.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Zapraszam Państwa do skorzystania z przedsprzedaży dwóch nowych książek, którą właśnie prowadzimy. Po pierwsze koniecznie trzeba się zapoznać z tomem „Zmiany klimatu” prof. Piotra Kowalczaka, który szczegółowo pokazuje, jaką naukową bzdurą jest Katastroficzne Antropogeniczne Globalne Ocieplenie, pod pretekstem którego Unia Europejska i Donald Tusk jako obecny premier, niszczą polską energetykę. Po drugie zapraszam do lektury debiutu autora nczas.info Radosława Piwowarczyka, który w książce „Kampania Konfederacji 23’ – brudna prawda” – szczegółowo opisuje jej przebieg.

I na koniec jeszcze jedno ogłoszenie – 1 marca w Bieczu, w lokalnym kinie, o godz. 18.00 odbędzie się premiera mojego nowego filmu pt. „Gryga” pokazującego losy ostatniego polskiego partyzanta, który dał się złapać dopiero w 1966 r. Wszystkich mieszkańców Biecza i okolic serdecznie zapraszam. Wstęp wolny.