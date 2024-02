Wkrótce pojawi się nowa międzynarodowa waluta

- Reklama -

Niger omawia utworzenie wspólnej waluty z Burkina Faso i Mali. Ma to zakończyć „kolonizację” w tym regionie Afryki. Do niedawna w Afryce Zachodniej i Środkowej dominowała wspólna waluta w postaci kontrolowanego przez Paryż franka CFA.

Burkina, Mali i Niger doświadczyły niedawno przewrotów wojskowych i Francja stała się tu „persona non grata”. Teraz te kraje chcą wprowadzić nową wspólną walutę i jak mówi generał Abdourahamane Tiani z Nigru – ta „waluta jest krokiem w stronę wyjścia z kolonizacji” francuskiej.

Tiani to szef junty wojskowej, która powstała w wyniku zamachu stanu w Nigrze. W niedzielę 11 lutego ujawnił plany utworzenia wspólnej waluty z Burkina Faso i Mali, gdzie także rządzą wojskowi.

Niger, Mali i Burkina Faso to trzy byłe kolonie francuskie. Należą do Sojuszu Państw Sahelu (AES) i jam mówił gen. Tiani, „posiadają ekspertów monetarnych i we właściwym czasie podejmą decyzję”. Dodał, że „waluta jest oznaką suwerenności, a państwa AES zaangażowane są w proces odzyskiwania całkowitej suwerenności”.

Szef junty dorzucił, że ​​„nie ma już mowy o tym, że nasze państwa pozostaną dojną krową Francji”. Opinia mocno na wyrost, bo frank CFA, chociaż kontrolowany przez Paryż, zapewniał krajom używającym tej waluty jej stabilność. Poza trójką krajów-rebelianckich, franka używało 11 innych krajów Afryki.

CFA jest obecnie wspólny dla ośmiu krajów członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA), w tym także Nigru, Burkina Faso i części Mali. Krytyka formułowana przez te trzy kraje Sahelu pod adresem franka CFA, może również skłonić te państwa do opuszczenia UEMOA.

Oświadczenie generała Tianiego nastąpiło dwa tygodnie po wystąpieniu Mali, Burkina Faso i Nigru z innej organizacji panafrykańskiej – Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), która liczy 15 krajów. ECOWAS, w którym Francja odgrywa dużą rolę, sprzeciwiała się wojskowym zamachom stanu i nałożyła surowe sankcje gospodarcze na Mali, a następnie także na Niger. W sierpniu padły nawet groźby interwencji wojskowej w Nigrze w celu „przywrócenia porządku konstytucyjnego i uwolnienia obalonego prezydenta Mohameda Bazouma”.